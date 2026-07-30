به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ محمدعلی امانی، دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی، در گفتگو با خبرنگار ابنا با اشاره به فرارسیدن ایام اربعین حسینی، اظهار داشت: فرارسیدن ایام اربعین حسینی، بار دیگر موجب ترس و وحشت دشمنان اسلام و بشریت از شکل‌گیری حماسه‌ای جدید شده است.

وی با تأکید بر اینکه اربعین حسینی را نمی‌توان در قالب یک مراسم یا رویداد خلاصه کرد، افزود: پیاده‌روی اربعین به هسته مرکزی گفتمان مقاومت تبدیل شده است؛ رویدادی که هر سال جهان اسلام را در منظومه‌ای نوین بازخوانی می‌کند. برای درک پیوند عمیق اربعین با گفتمان مقاومت، باید از نگاه‌های سطحی عبور کرد.

امانی ادامه داد: در هسته گفتمان مقاومت، این باور ریشه‌دار وجود دارد که ظلم پایدار نیست و اربعین، تداعی‌گر پیروزی خون بر شمشیر است. برای جوامعی که تحت فشارهای اقتصادی یا سیاسی قرار دارند، اربعین بازخوانی این حقیقت است که پیروزی در عمق باورها شکل می‌گیرد؛ همان درس بزرگی که حضرت امام حسین(ع) و یاران باوفای ایشان به پیروان تشیع، اسلام و همه انسان‌های آزاده جهان آموختند.

دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی با بیان اینکه اربعین، بازخوانی مستمر یک موضع تاریخی است، تصریح کرد: اربعین، ایستادگی در برابر ظلم، تحریف و سلطه را بازتولید می‌کند. اگر عاشورا لحظه وقوع این حماسه است، اربعین لحظه امتداد و بازتولید آن در تاریخ به شمار می‌رود؛ از همین رو، جایگاه اربعین در مقاومت در برابر ظلم، جایگاهی محوری و تمدن‌ساز است.

وی خاطرنشان کرد: اساس پیام کربلا، پیام انتخاب است؛ انتخاب میان حق و باطل، عزت و ذلت، مسئولیت‌پذیری و سکوت. امام حسین(ع) با قیام خود نشان داد که در برابر حاکمیت ظلم، بی‌طرفی معنا ندارد. بنابراین، اربعین تنها یادآوری یک مصیبت نیست، بلکه زنده نگه داشتن یک موضع است؛ موضع انسان مؤمن در برابر ستم.

امانی افزود: میلیون‌ها انسانی که در راهپیمایی اربعین شرکت می‌کنند، در عمل اعلام می‌کنند که پرچم مقابله با ظلم همچنان برافراشته است و بر زمین نمانده است.

وی یکی از مهم‌ترین ابعاد اربعین را تبدیل پیام عاشورا از یک روایت تاریخی به یک حضور اجتماعی دانست و اظهار کرد: بسیاری از رویدادهای بزرگ تاریخ تنها در حافظه‌ها باقی می‌مانند، اما اربعین، حافظه را به حرکت تبدیل می‌کند. این حرکت عظیم مردمی نشان می‌دهد که عدالت‌خواهی و ظلم‌ستیزی صرفاً مفاهیمی ذهنی یا شعاری نیستند، بلکه می‌توانند در متن زندگی، مناسبات اجتماعی و اراده ملت‌ها تجلی یابند. اربعین، در این معنا، تمرین زنده وفاداری به جبهه حق است.

دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی با اشاره به تحولات منطقه گفت: در روزهایی که تجاوز دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی به خاک مقدس ایران، عراق و لبنان ادامه دارد، اجتماع بزرگ اربعین حسینی و پیاده‌روی میلیون‌ها زائر و دلداده اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع) از نجف اشرف تا کربلای معلی، پیام استقامت و پایبندی مطلق به گفتمان مقاومت را به جهانیان مخابره می‌کند.

امانی در پایان تأکید کرد: این پیام، بنیان‌های جریان سلطه و اشغالگری را به لرزه درمی‌آورد و نشان می‌دهد که مکتب عاشورا و فرهنگ مقاومت، همچنان الهام‌بخش ملت‌های آزاده جهان در مقابله با ظلم و استکبار است.

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