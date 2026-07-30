شهادت ۳ پاسدار مدافع وطن زنجان در حملۀ موشکی آمریکا

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ متن اطلاعیه روابط عمومی سپاه انصارالمهدی(عج) استان زنجان به شرح زیر است:

در حمله وحشیانه رژیم تروریستی آمریکای جنایتکار در ۸ مرداد ۱۴۰۵، ۳ تن از پاسداران سرافراز و غیور سپاه انصارالمهدی(عج)استان زنجان به نام‌های محمود ملاجباری، محمدرضا چراغی، جمال امیری در دفاع از مرز و بوم ایران ‌و مردم ‌به فیض شهادت نائل آمدند.

سپاه استان زنجان ضمن محکوم کردن این جنایت وحشیانه‌، شهادت این عزیزان را به محضر مبارک حضرت ولی عصر (عج)، امام سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، خانواده‌های صبور و پرافتخار این شهدای والامقام، ملت عزیز و شهیدپرور ایران ‌تبریک و تسلیت می‌گوید.

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