خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) _ابنا: وقتی انسان با کار عقلانی، حال خودش را خوب کرد در واقع محدودیتهای حیات، محدودیتهای زندگی و سنتهای حاکم بر حیات بشر را فهمیده است. درصد زیادی از حرفهایی که در این عرفانهای نوظهور و متنوعی که به بازار آمده و بازارش هم داغ است مطرح میکنند- که البته خیلیهایشان هم به دین کاری ندارند- برای اینکه حال آدمها را خوب کنند، قواعد حیات را به تو میگویند که تو آرام بگیری و حالت خوب بشود. دین چه کار میکند؟
اول؛ میگوید آیا میخواهی محدودیتهای حیات را بپذیری؟ مثلاً برای رسیدن به یک مطلوب، برای رسیدن به یک جای خوب، یک اقدام سخت بکنی؛ برای این اقدام سخت، من به تو فلان پیشنهاد را میدهم...
دوم؛ دین میگوید برای انجام اقدام سخت به تو پاداش هم میدهم. با این کار دین به انسان انگیزه میدهد.
سوم؛ اینکه اگر با دین، صاحبان دین و اولیاء خدا نشست و برخاست کنی، کلمات خدا و اولیاء خدا را بشنوی و ایمان هم داشته باشی عقلت افزایش مییابد و دستگاه محاسباتی تو بهتر کار میکند. با عقل، حالمان خوب میشود، و بعد هم دین میآید، بهتر و بیشتر به ما حال خوب میدهد.
ایمان و توکل به تاب آوری در برابر مشکلات کمک می کند، اگر نگاه معاد محور و ایمان به جاودانگی داشته باشیم عبور از پیچهای زندگی دنیا ،لذت بخش می شود.
ایمان، به عنوان یک نیروی درونی و معنوی، نقش مهمی در افزایش تابآوری افراد در برابر مشکلات و چالشهای زندگی ایفا میکند. تابآوری به توانایی فرد برای سازگاری و بهبود پس از مواجهه با سختیها و استرسهای زندگی اشاره دارد. ایمان به افراد کمک میکند تا در شرایط سخت، امید خود را از دست ندهند. اعتقاد به یک قدرت برتر و معنویت میتواند به فرد حس هدفمندی و معناداری ببخشد.
این حس امید و هدف، نیروی درونی فرد را برای مقابله با مشکلات تقویت میکند و به او انگیزه میدهد تا تسلیم نشود. افراد با ایمان، معمولاً از یک شبکه پشتیبانی معنوی برخوردار هستند. اعم از شرکت در مراسم مذهبی، دعا و نیایش، یا ارتباط با جامعه مذهبی، این فعالیتها میتوانند منبع بزرگی از حمایت عاطفی و اجتماعی باشند. این پشتیبانی جمعی به کاهش استرس، افزایش حس تعلق و بهبود سلامت روانی کمک می کند. ایمان میتواند به افراد کمک کند تا شرایط سخت را بپذیرند و با آنها سازگار شوند. اعتقاد به این که هر رویدادی در زندگی دارای حکمت الهی است، به فرد کمک کند تا با آرامش بیشتری با مشکلات مواجه شود. این قبول و تسلیم، استرس و اضطراب را کاهش میدهد و به فرد اجازه میدهد تا انرژی خود را بر روی یافتن راهحلها متمرکز کند.
اعتقاد به تواناییهای خود و حمایت الهی، به افراد کمک میکند تا احساس قدرت و کنترل بیشتری بر زندگی خود داشته باشند. این حس قدرت درونی، تابآوری فرد را در برابر مشکلات افزایش میدهد و به او کمک میکند تا با اعتماد به نفس بیشتری عمل کند. ایمان معمولاً با یک سیستم اخلاقی و ارزشهای قوی همراه است. این ارزشها به عنوان راهنمایی برای افراد در شرایط سخت عمل می کنند و به آنها کمک می کنند تا تصمیمات اخلاقی و درست بگیرند. عمل بر اساس این ارزشها میتواند به فرد حس رضایت و آرامش ببخشد و به افزایش تابآوری کمک کند. در دین مبین اسلام ایمان و معنویت نقش مرکزی در زندگی افراد دارند. اعتقاد به خداوند و پیروی از تعالیم مذهبی، افراد را در برابر مشکلات زندگی مقاوم می کنند. دعا، نیایش و توکل بر خداوند، از جمله راهکارهایی هستند که در این فرهنگ برای افزایش تابآوری و مقابله با سختیها توصیه میشوند.
