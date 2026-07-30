به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _پویش ائتلاف توقف جنگ و کارزار خلع سلاح هسته‌ای انگلیس موسوم به «سی‌ان‌دی» با انتشار فراخوان مشترکی اعلام کردند که دولت برنهام باید حمایت خود را از تجاوزگری دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا علیه ایران قطع و در اولویت‌های دیپلماتیک و اقتصادی لندن عمیقاً بازنگری کند.

این دو نهاد با هشدار درباره شکنندگی توافق آتش‌بس تأکید کردند که رفتار غیرقابل پیش‌بینی رئیس‌جمهوری آمریکا و بحران حاکم بر سیاست خارجی واشنگتن، ضرورت فاصله گرفتن دولت انگلیس از سیاست‌های جنگ‌طلبانه کاخ سفید را دوچندان کرده است.

سوفی بولت دبیرکل سی‌ان‌دی در این زمینه اعلام کرد که دولت انگلیس نمی‌تواند استفاده آمریکا از پایگاه‌های این کشور را اقدامی «دفاعی» معرفی کند، در حالی که زیرساخت‌های غیرنظامی از جمله پل‌ها، شبکه‌های انرژی و تأسیسات عمومی ایران هدف حملات قرار گرفته‌اند.

وی از نخست‌وزیر انگلیس خواست به جای ادامه سیاست دولت پیشین، بر تلاش‌های دیپلماتیک برای اجرای کامل تفاهم حاصل‌شده و جلوگیری از ازسرگیری درگیری‌ها تمرکز کند.

شبیر لاخا از مدیران ارشد پویش ائتلاف توقف جنگ نیز با انتقاد از رویکرد اقتصادی و نظامی دولت جدید هشدار داد که افزایش هزینه‌های تسلیحاتی، منابع مورد نیاز برای خدمات عمومی، مسکن، بهداشت و حمایت‌های اجتماعی را کاهش خواهد داد.

وی انتصاب جان هیلی به‌عنوان وزیر دارایی انگلیس را نشانه‌ای از نفوذ رویکردهای نظامی بر سیاست اقتصادی دولت برنهام توصیف کرد و گفت جنبش‌های اجتماعی باید هم‌زمان با مخالفت با تشدید جنگ علیه ایران، در برابر انتقال منابع عمومی به صنایع تسلیحاتی نیز ایستادگی کنند.

اعتراض به استفاده آمریکا از پایگاه فرفورد

فشار نهادهای ضدجنگ بر دولت برنهام تنها به انتشار بیانیه محدود نمانده و اعضای «سی‌ان‌دی» و گروه محلی «اقدام فرفورد» هفته پیش تجمعی اضطراری مقابل در اصلی پایگاه هوایی فرفورد در جنوب غرب انگلیس برگزار کردند.

برگزارکنندگان این تجمع با اشاره به اینکه یک فروند بمب‌افکن ب‌ـ۱ آمریکا از این پایگاه در تجاوز اخیر علیه ایران مشارکت داشته، هشدار دادند که اجازه دادن به ارتش آمریکا برای استفاده از خاک انگلیس، لندن را به‌طور مستقیم در تجاوزگری واشنگتن شریک می‌کند و امنیت مردم این کشور را نیز به مخاطره می‌اندازد.

سوفی بولت در بیانیه مربوط به این تجمع گفت برنهام باید استفاده آمریکا از فرفورد و دیه‌گو گارسیا را فوراً متوقف کند و اجازه ندهد انگلیس بیش از این در جنگی غیرقانونی و ویرانگر گرفتار شود.

وی استدلال دولت انگلیس مبنی بر ماهیت محدود و دفاعی عملیات آمریکا را غیرقابل توجیه خواند و تأکید کرد که کمک فعال به کشوری که قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند، نمی‌تواند اقدامی دفاعی محسوب شود.

«سی‌ان‌دی» همچنین اعلام کرد که پایگاه فرفورد به دلیل برخورداری از باندهای طولانی و زیرساخت‌های ویژه، یکی از مراکز اصلی استقرار بمب‌افکن‌های دوربرد آمریکا در اروپا به‌شمار می‌رود و دولت انگلیس باید مانع استفاده از آن برای عملیات علیه ایران شود.

فشار برای تغییر سیاست نظامی دولت جدید

انتقادهای پویش‌های ضدجنگ انگلیس از برنهام، از همان نخستین روزهای ورود او به داونینگ‌استریت آغاز شد. دبیرکل سی‌ان‌دی یک روز پس از تشکیل دولت جدید، در نامه‌ای به نخست‌وزیر انگلیس خواستار اتخاذ سیاستی شد که مردم را بر تسلیحات و دیپلماسی را بر نظامی‌گری مقدم بداند.

در این نامه آمده است که تشدید جنگ علیه ایران، علاوه بر افزایش بی‌ثباتی جهانی، فشارهای اقتصادی بر خانواده‌های انگلیسی را نیز سنگین‌تر می‌کند.

«سی‌ان‌دی» از برنهام خواسته است مانع کشیده شدن انگلیس به جنگی دیگر شود و منابع مالی کشور را به جای تسلیحات هسته‌ای و جنگنده‌های جدید، صرف بهداشت، آموزش، مسکن و مقابله با بحران هزینه‌های زندگی کند.

پویش ائتلاف توقف جنگ و سی‌ان‌دی در بیانیه مشترک دیگری درباره ترکیب کابینه برنهام نیز هشدار دادند که انتخاب چهره‌های حامی افزایش مخارج دفاعی، شرکت‌های تسلیحاتی و فرماندهان نظامی را در مرکز سیاست اقتصادی دولت جدید قرار داده است.

اتحادیه تعهد به صلح، یکی دیگر از نهادهای باسابقه ضدجنگ انگلیس، موضع مشابهی اتخاذ کرده و از جان هیلی وزیر دارایی و وس استریتینگ وزیر دفاع خواسته است افزایش بودجه نظامی را متوقف و منابع عمومی را به مسکن، خدمات درمانی و مدارس اختصاص دهند.

این نهاد تأکید کرده است که امنیت پایدار از مسیر دیپلماسی، پیشگیری از درگیری و مقابله با ریشه‌های فقر و بی‌ثباتی حاصل می‌شود، نه از طریق گسترش زرادخانه‌ها و افزایش سود شرکت‌های تسلیحاتی.

دولت انگلیس پیش‌تر ادعا کرده بود که اجازه استفاده آمریکا از پایگاه‌های این کشور تنها برای عملیات مشخص و محدود دفاعی و هدف قرار دادن مراکز موشکی صادر شده است. کی‌یر استارمر نخست‌وزیر پیشین مدعی بود که لندن به حملات تهاجمی علیه ایران نپیوسته و صرفاً از متحدان و منافع انگلیس در منطقه دفاع می‌کند.

با این حال، نهادهای ضدجنگ این تفکیک میان عملیات تهاجمی و دفاعی را رد کرده و می‌گویند واگذاری پایگاه‌های انگلیس به ارتش آمریکا، در عمل به تداوم حملات علیه ایران کمک کرده است.

برنهام نیز پس از ورود به داونینگ‌استریت تاکنون نشانه‌ای از لغو تصمیم دولت پیشین درباره استفاده آمریکا از این پایگاه‌ها ارائه نکرده است. او در نخستین گفت‌وگوی تلفنی خود با ترامپ بر تعهد دولتش به همکاری‌های دفاعی و امنیتی با واشنگتن تأکید کرد و موضوع تحولات غرب آسیا و تنگه هرمز را مورد بحث قرار داد.

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