به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ گزارشهای منتشر شده در نشریات بریتانیا، از جمله روزنامه «تلگراف»، پرده از فشارهای جدید دولت ایالات متحده بر کابینه «اندی برنهام»، نخستوزیر تازه منصوب شده بریتانیا، برای تداوم دسترسی به پایگاههای نظامی استراتژیک این کشور برداشته است. بر اساس این گزارشها، دونالد ترامپ در نخستین تماسهای دیپلماتیک خود با برنهام، بر ضرورت حفظ دسترسی نیروهای آمریکایی به پایگاههای «راف فیرفورد (جنوب غربی انگلستان)» و «دیهگو گارسیا (اقیانوس هند)» تأکید کرده است.
این تحرکات دیپلماتیک-نظامی در حالی صورت میگیرد که کارزار تجاوز نظامی ایالات متحده علیه ایران همچنان ادامه دارد. تحلیلگران معتقدند واشنگتن تلاش دارد تا با فشار بر دولت جدید لندن، از هرگونه وقفه در عملیاتهای نظامی خود که نیازمند پشتیبانی لجستیکی و هوایی از خاک بریتانیا یا اراضی تحت کنترل آن است، جلوگیری کند.
شایان ذکر است که در دوران نخستوزیری «کییر استارمر»، دولت بریتانیا در ابتدا با استفاده ارتش آمریکا از پایگاه «دیهگو گارسیا» در جزیره چاگوس برای پرواز بمبافکنهای B2 مخالفت کرده بود؛ با این حال، فشارهای متعاقب آن موجب شد تا لندن موضع خود را تعدیل کرده و مجوز استفاده از این پایگاه را تحت بهانۀ «عملیاتهای دفاعی» صادر کند؛ مجوزی که عملاً راه را برای حملات واشنگتن با هدف هموار کرد.
اکنون باید دید آیا دولت «اندی برنهام» مسیر دولت پیشین را در تأمین نیازهای ماشین جنگی آمریکا دنبال خواهد کرد یا در برابر فشارهای فزاینده کاخ سفید، موضع متفاوتی اتخاذ میکند. گزارشهای میدانی نشان میدهد که واشنگتن این پایگاهها را نه تنها برای لجستیک، بلکه به عنوان اجزای حیاتی در استراتژی تهاجم نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران قلمداد میکند.
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