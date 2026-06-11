هزینه سنگین جنگ علیه ایران برای واشنگتن/ از میلیاردها دلار خسارت تا فرسایش توان نظامی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در آغاز هفته جاری وارد صدمین روز خود شد. این جنگ پس از ۳۹ روز تبادل آتش میان واشنگتن، تل‌آویو و تهران و متحدانش در منطقه ــ از ۲۸ فوریه تا ۷ آوریل ــ وارد مرحله‌ای از آرامش نسبی شد که از ۷ ژوئن آغاز شده و تاکنون ۶۱ روز ادامه یافته است. با این حال، آتش‌بس کامل برقرار نشده و همین مسئله موجب تداوم هزینه‌های داخلی و جهانی این درگیری شده است.

براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان از اواخر هفته جاری و به‌طور مشخص از روز یکشنبه، محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایران وارد پنجاه‌وششمین روز خود شده است، هم‌زمان با محاصره‌ای که ایران بر تنگه هرمز اعمال می‌کند.

گزارشی که مجله نیوزویک آمریکا منتشر کرده است، نشان می‌دهد که بیش از یک میلیارد بشکه نفت رقمی معادل حدود ۱۴ میلیون بشکه در روز در منطقه خلیج فارس همچنان متوقف و محبوس مانده است. آژانس بین‌المللی انرژی این وضعیت را بزرگ‌ترین چالش انرژی جهان در طول تاریخ توصیف کرده است.

بحران انرژی ناشی از این جنگ دست‌کم ۵۵ دولت در سراسر جهان را وادار کرده است که تدابیر فوق‌العاده‌ای برای مقابله با افزایش قیمت‌ها اتخاذ کنند. همچنین ۹۱ کشور به‌طور مستقیم از مصرف‌کنندگان حمایت مالی کرده‌اند و ۲۴ کشور دیگر نیز اصلاحات ساختاری بلندمدتی را در نظام‌های انرژی خود آغاز کرده‌اند.

نگرانی از فرسایش توان نظامی آمریکا

اما به باور ناظران غربی، مهم‌ترین خطر به منابع نظامی آمریکا مربوط می‌شود که در طول این جنگ مصرف شده‌اند.

طبق همان گزارش، ایالات متحده آمریکا بیش از هزار فروند موشک «تاماهاوک» شلیک کرده است. رقمی که بزرگ‌ترین استفاده از این موشک در تاریخ عملیات‌های نظامی آمریکا به شمار می‌رود.

کارشناسان برآورد می‌کنند واشنگتن حدود ۳۰ درصد از ذخایر موشک‌های تاماهاوک خود را مصرف کرده و احتمالاً برای جبران این میزان به چهار سال زمان نیاز خواهد داشت.

در همین حال، برآوردهای رسمی نشان می‌دهد هزینه مستقیم جنگ علیه ایران برای آمریکا ــ که پیامدهای نظامی و امنیتی آن به ۱۶ کشور و منطقه گسترش یافته ــ تا ماه مه به ۲۹ میلیارد دلار رسیده است.

کارشناسان مالی معتقدند اگر هزینه‌های بازسازی زرادخانه‌ها، ترمیم پایگاه‌های نظامی، حمایت از کهنه‌سربازان و سایر مخارج آینده ناشی از این جنگ نیز محاسبه شود، هزینه نهایی آن ممکن است برای آمریکا از یک تریلیون دلار فراتر رود.

در بحث فرسایش توان نظامی، تحلیلگران همواره سناریوی دشوارتری یعنی احتمال رویارویی آمریکا در منطقه اقیانوس آرام به‌ویژه در برابر چین را مدنظر قرار می‌دهند.

نگرانی از آمادگی آمریکا برای نبردی بزرگ‌تر

در همین چارچوب، مجله فارن پالیسی در گزارشی نوشته است: یک جمله مشهور در وزارت دفاع آمریکا وجود دارد که می‌گوید هر طرح جنگی آمریکا، تهدیدی وجودی برای سایر طرح‌های جنگی این کشور است.

به اعتقاد این نشریه، جنگ فرسایشی در خاورمیانه می‌تواند توانایی واشنگتن برای بازدارندگی در برابر یک جنگ ویرانگرتر در غرب اقیانوس آرام را کاهش دهد و دوره‌ای خطرناک را رقم بزند که در آن ارتش خسته آمریکا برای مقابله با تهدیدهای فزاینده جهانی با دشواری روبه‌رو خواهد شد.

هرچند برخی معتقدند بحران‌ها گاهی می‌توانند نتایج مثبتی از جمله ایجاد درک عمیق‌تر از ضرورت کاهش شکاف میان تعهدات گسترده پنتاگون و توانایی‌های محدود آن نیز به همراه داشته باشند، اما دوره پیش رو همچنان سرشار از تهدیدهای جدی است.

جهان روزبه‌روز خشونت‌بارتر و بی‌ثبات‌تر می‌شود و به اعتقاد نویسندگان این گزارش، جنگ ترامپ علیه ایران فشار مزمن وارد بر واشنگتن را تشدید کرده است.

مشکلی که پیش از ترامپ آغاز شد

با این حال، نویسندگان تأکید می‌کنند که دونالد ترامپ آغازگر مشکل فرسایش نظامی و راهبردی آمریکا نبوده، بلکه این بحران در طول چندین دولت متوالی شکل گرفته و انباشته شده است.

کشوری که سال‌ها بر رقبای خود برتری داشت، اکنون با چالش‌هایی از سوی قدرت‌های بزرگ دیگر، دولت‌های سرکش و گروه‌های مقاوم و سرسخت مواجه شده است.

افزون بر این تهدیدها، آمریکا با یک جنگ سرد جدید و احتمال بروز یک جنگ داغ و ویرانگر در برابر چین روبه‌رو است، کشوری که به‌سرعت در حال گسترش توان نظامی خود است.

در مقابل، بودجه دفاعی آمریکا در مقایسه با معیارهای تاریخی همچنان پایین ارزیابی می‌شود. همچنین خستگی ناشی از جنگ‌های طولانی عراق و افغانستان، تصمیم‌گیری‌های دفاعی را پیچیده‌تر کرده و شکاف میان تعهدات جهانی آمریکا و منابع نظامی آن را افزایش داده است.

دولت‌های مختلف آمریکا بارها تلاش کرده‌اند این شکاف را کاهش دهند، اما موفقیت چندانی به دست نیاورده‌اند.

جنگ‌های پی‌درپی و کاهش ذخایر تسلیحاتی

اگرچه دولت‌های آمریکا معمولاً وعده می‌دهند منابع محدود خود را بر اولویت‌های راهبردی مشخص متمرکز کنند، اما بحران‌های بین‌المللی پیاپی ــ از جمله جنگ اوکراین ــ بار دیگر آن‌ها را به مداخلات نظامی در مناطقی کشانده که در پی اجتناب از آن بوده‌اند.

دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ نیز با وعده اتخاذ سیاست خارجی منضبط‌تر آغاز شد، اما خیلی زود شاهد مداخلات نظامی گسترده در یمن، ایران، عملیات‌های ضدتروریسم در آفریقا و تحرکات نظامی قابل توجه در ونزوئلا بود.

در مورد جنگ علیه ایران، افزون بر موشک‌های تاماهاوک، مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی آمریکا برآورد کرده است که نیروهای آمریکایی حدود یک‌چهارم ذخایر موشک‌های JASSM و مقادیر زیادی از تسلیحات دقیق دوربرد دیگر را مصرف کرده‌اند.

همچنین حفاظت از نیروهای آمریکایی و متحدان واشنگتن در برابر حملات موشکی و پهپادی ایران، مستلزم استفاده گسترده از سامانه‌های پیشرفته پدافند هوایی و موشکی بوده است.

این سامانه‌ها شامل بخش قابل توجهی از موشک‌های رهگیر SM-۳، بیشتر ذخایر موشک‌های تاد (THAAD) و حدود نیمی از ذخایر موشک‌های پاتریوت بوده‌اند.

اولین جنگ هوش مصنوعی

بر اساس گزارش مجله فارن افرز، فناوری‌های نوین نیز نتوانسته‌اند شدت این مشکل را کاهش دهند.

آمریکا و اسرائیل در طول جنگ علیه ایران، استفاده از هوش مصنوعی برای شناسایی و هدف‌گیری اهداف نظامی را به‌طور چشمگیری افزایش دادند.

در یکی از فشرده‌ترین عملیات‌های هوایی تاریخ معاصر طی تنها ۹۶ ساعت نخست جنگ علیه ایران، حدود ۵۲۰۰ مهمات هدایت‌شونده مورد استفاده قرار گرفت.

«مایکل براون» مدیر سابق واحد نوآوری دفاعی پنتاگون، این عملیات را نخستین جنگ هوش مصنوعی توصیف کرده است.

با این حال، موفقیت‌های نظامی یادشده نتوانست به سرنگونی نظام ایران یا پایان دادن به توان پاسخگویی تهران منجر شود و به همین دلیل نتایج راهبردی جنگ علیه ایران همچنان نامشخص باقی مانده است.

سایه چین بر آینده آمریکا

در کنار این تحولات، گسترش بلندمدت توان نظامی چین ــ از جمله رشد سریع زرادخانه هسته‌ای این کشور ــ در حال تغییر موازنه قدرت در منطقه هند ـ اقیانوس آرام است.

این روند می‌تواند دفاع از تایوان را برای آمریکا دشوارتر کند و توان مداخله واشنگتن را کاهش دهد.

این نگرانی تازه نیست. در سال ۲۰۲۲ نیز کارشناسان هشدار داده بودند که آمریکا در اواخر دهه ۲۰۲۰ وارد منطقه خطر خواهد شد. دوره‌ای که هم‌زمان با تکمیل روند نوسازی و گسترش توان نظامی چین خواهد بود.

اما اکنون، با کاهش ذخایر تسلیحاتی آمریکا در نتیجه جنگ علیه ایران و با توجه به سال‌هایی که برای بازسازی این ذخایر لازم است، به نظر می‌رسد منطقه خطر پیش‌بینی‌شده بسیار گسترده‌تر و خطرناک‌تر از گذشته شده باشد.

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