به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ خشونتهای اخیر بین هندوها و مسلمانان در مناطق مرزی جنوب نپال از روز یکشنبه هفته جاری آغاز و به سرعت به چند ناحیه تسری یافت. بنا بر اعلام پلیس، مشاجره اولیه بر سر پخش صدای بلند موسیقی و برافراشتن پرچمهای آیینی در جریان یک راهپیمایی مذهبی هندوها در ناحیه «سونساری» رخ داد که با دخالت نیروهای امنیتی و تیراندازی برای متفرقکردن جمعیت همراه شد.
در این درگیریها دو مرد جان باختند و سومین قربانی نیز روز پنجشنبه در ناحیه «سیراها» و بهرغم اعلام مقررات منع آمد و شد، در یک اعتراض خیابانی کشته شد. مقامها برای مهار بحران، مقررات منع رفت و آمد را به دیگر نواحی همجوار نیز گسترش دادهاند.
بالندرا شاه، نخستوزیر نپال که در نخستین سخنرانی عمومی خود پس از آغاز به کارش در این سمت در ماه مارس ظاهر شد، با لحنی آشتیجویانه اعلام کرد: «از شهروندان، رهبران مذهبی، احزاب سیاسی، جامعه مدنی و رسانههای متعهد میخواهم با صبر و بردباری، صلح، همزیستی و برادری ملی را پاس دارند و ما را در کنار زدن ابرهای ناآرامی یاری دهند.»
وی تأکید کرد: تحقیقاتی شفاف و بیطرفانه در جریان است و کسانی که در ایجاد این ناامنی نقش داشتهاند، بدون اغماض به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد.
سخنگوی پلیس نپال نیز از حضور هدفمند نیروها در میدان خبر داد و گفت: «کلیه مأموران در آمادهباش کامل هستند و تلاش میکنیم ضمن حفاظت از اموال عمومی، با کمترین تنش و حداقل توسل به زور، از تکرار درگیریها جلوگیری کنیم.»
طبق آمار رسمی، حدود ۸۰ درصد از جمعیت نپال را هندوها تشکیل میدهند اما در مناطق جنوبی این کشور مسلمانان نیز اقلیت قابلتوجهی محسوب میشوند.
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