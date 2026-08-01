به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با ایام اربعین حسینی و در راستای گرامیداشت یاد و خاطره کودکان مظلوم و بی‌گناه، سروده‌ای از دکتر «سید حمید پورمحمدی»، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، با عنوان «تقدیم به کودکان شهید مدرسه میناب» بازنشر می‌شود.

این اثر ادبی که در سیزدهم اسفند ۱۴۰۴ سروده شده است، با زبانی حماسی و تأثیرگذار، مظلومیت کودکان، اندوه خانواده‌های داغدار و رنج انسان‌های بی‌دفاع را روایت می‌کند و در بخش پایانی، با تأکید بر عزت، آزادی و آبادانی ایران، پیام امید، استقامت و سرافرازی میهن را بازتاب می‌دهد.

متن کامل این سروده به شرح زیر است:

تقدیم به کودکان شهید مدرسه میناب

در این هنگامه آتش

شرار خشم ها سرکش

در این دریای پر ژرفای طوفانی

در این امواج نادانی

بشر بازیچه دست هوس بازان دنیا شد

ز پشت روزن درها، به جای عشق مادرها، فریب گرگ از دستان خونینش هویدا شد

هزاران ننگ بر پیشانی نوع بشر بادا

از این بیداد انسان‌ها

که موشک های اهریمن

به هر کوی و به هر برزن

نشانده کودکان بی گنه را در شطی از خون

کلاس درس ویرانه

لباس دختران گلگون

گرفته نقش خون هر صفحه دفتر

کلاس درس، ویرانه

فتاده کودکی بی سر

بریده دست و پای نونهالان، دست بی شرمان

تمام مردمان، گریان

صدای ضجه های جانخراش مادران در گوش

پدر در گوشه ای بی هوش

زمین خونین، هوا، بسته

برادر در غم خواهر، به خاک سرد، بنشسته

خداوندا چرا این جانوران را بنده می خوانی؟

چرا این اهرمن را اشرف مخلوق می دانی؟

وطن، آزرده از اهریمنان آدمی صورت

تو ای کوه غرور و شیر پر هیبت

تو چون سروی، همیشه خرم و آباد

همیشه سرکش و آزاد

تو را آباد می خواهم

تو را آزاد می خواهم

تو را دلشاد می خواهم

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