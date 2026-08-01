اعلام مشخصات پهپادهای جدید ارتش در روزهای آینده

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ امیر سرتیپ محمد اکرمینیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران، از بهکارگیری نسل جدید پهپادهای ارتش در مأموریتهای عملیاتی خبر داد و اعلام کرد: جزئیات این پهپادها بهزودی منتشر خواهد شد.
امیر اکرمینیا با اشاره به روند توسعه توان پهپادی ارتش گفت: پیش از این نیز اعلام کرده بودیم که اخیراً از نسل جدیدی از پهپادها در مأموریتهای عملیاتی استفاده شده است.
وی افزود: مشخصات، قابلیتها و ویژگیهای این پهپادهای جدید در روزهای آینده اعلام خواهد شد.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که ارتش جمهوری اسلامی ایران در جریان جنگ تحمیلی ۴۰ روزه اخیر و طی عملیات صاعقه در روزهای اخیر، از پهپادها بهعنوان یکی از مؤلفههای اصلی قدرت رزمی خود در اجرای مأموریتهای شناسایی، اطلاعاتی و تهاجمی بهره گرفت.
فرماندهان ارتش نیز در روزهای اخیر از تداوم ارتقای توان پهپادی، ورود تجهیزات و تسلیحات جدید به سازمان رزم و استفاده عملیاتی از نسل تازهای از سامانههای بدون سرنشین خبر دادهاند.
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