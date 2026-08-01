به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جمعه‌خان معروف به «لندنی»، جارچی مرکز استان بامیان که از شهرت خاصی میان اهالی این استان شیعه‌نشین برخوردار بود، روز پنج‌شنبه (۸ مرداد) بر اثر بیماری و کهولت سن درگذشت.

اهالی بامیان می‌گویند چند نسل از مردم این استان سال‌ها با صدای او در زمینه اطلاع‌رسانی محلی آشنا و خو گرفته بودند و بدون شک، بامیان یکی از مهم‌ترین و عزیزترین چهره‌های شناخته‌شده خود را از دست داده است.

جارچی معروف به لندنی بامیان سال‌های طولانی و در زمانی که بامیان از رسانه‌های جمعی خالی بود، با بلندگوی دستی‌اش داخل شهر بامیان راه می‌رفت و رویدادها و اطلاعیه‌ها را با صدای بلند برای مردم می‌خواند و از این طریق آن‌ها را مطلع می‌کرد.

هرچند «جار زدن» در افغانستان سابقه تاریخی دارد، اما این موضوع از آن جهت مهم است که او حتی در زمانی که اکثر مردم بامیان به شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های تصویری دسترسی داشتند (دوران جمهوریت)، دست برنداشت و همچنان تصمیم‌های حکومت، پیام‌های تجاری، اطلاعیه‌های فوت و مراسم‌های محلی و همچنین جشن‌ها و تعطیلات عمومی را از طریق بلندگو در داخل شهر بامیان با صدای بلند اعلام می‌کرد.

کاربران شبکه‌های اجتماعی بامیان با انتشار فیلم‌هایی از جمعه‌خان معروف به لندنی، خاطرات‌شان را بازگو کرده‌اند. یک کاربر نوشته است که او در بازار بامیان خبر تازه را از بلندگوی خود جار می‌زد و در پایان می‌گفت: «واوا.»

کاربر دیگری از بامیان در حالی که درگذشت لندنی را ضایعه می‌داند، گفته است که صدای جمعه‌خان برای مردم بامیان قابل‌اعتمادتر از بسیاری از رسانه‌های دیگر بود.

کاربران شبکه‌های اجتماعی استان بامیان معتقدند که جمعه‌خان معروف به لندنی با سال‌ها حضور روزمره، نه‌تنها یک خبررسان بلکه بخشی از هویت آشنای شهر شده بود.

بر اساس اطلاعات دریافتی، جمعه‌خان سال‌های سال بدون آن‌که بابت اطلاع‌رسانی خود دستمزدی دریافت کند، این روش را ادامه داد و تلاش می‌کرد در میان مردم و برای مردمش حضور داشته باشد. اما پس از بازگشت طالبان با فقر و مشکلات اقتصادی روبه‌رو شد و در بیشتر مواقع حتی هزینه درمان خود را هم نداشت.

با فوت جمعه‌خان، سنتی‌ترین روش اطلاع‌رسانی در افغانستان، به‌ویژه در استان بامیان، به پایان رسید.

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