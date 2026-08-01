به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین علی کریمیان، رئیس اتحادیه رادیو و تلویزیونهای اسلامی، با حضور در موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) در عمود ۱۰۸۰ مسیر نجف به کربلا، با هادی محمودنژاد مدیر موکب دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار، دو طرف با تأکید بر اهمیت تبیین صحیح و روایت دقیق رویدادهای اثرگذار جهان اسلام، درباره ابعاد رسانهای تشییع رهبر شهید در کشور عراق، بازتاب گسترده این مراسم در افکار عمومی و رسانههای منطقه و جهان اسلام، و نقش رسانهها در انعکاس پیام وحدتآفرین و مقاومتآفرین این حماسه تاریخی به بحث و تبادل نظر پرداختند.
در پایان این دیدار، دکتر هادی محمودنژاد با اهدای لوح تقدیر، از خدمات و تلاشهای حجتالاسلام والمسلمین کریمیان در عرصه رسانههای جهان اسلام و نقشآفرینی مؤثر وی در ترویج معارف اهلبیت(ع) و فرهنگ مقاومت تقدیر کرد.
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