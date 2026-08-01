به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین سیدحیدر هاشمی، امام جمعه مصلی سلطانیه مزارشریف، در پایان خطبههای نماز جمعه دیروز (۹ مرداد) به دو موضوع مهم پرداخت.
هاشمی در بخش نخست سخنان خود به حوادث طبیعی اخیر در شرق افغانستان اشاره کرد و گفت هفته گذشته سیلاب سنگین در استان نورستان خسارات زیادی به مردم وارد کرده و راههای مواصلاتی را مسدود ساخته است. وی افزود هرچند این حوادث اندوهبار است، اما باید هم با حضور و احساس مسئولیت و هم با برنامهریزی دقیق برای مقابله با آنها آمادگی داشته باشیم. امام جمعه از دولت، نهادهای امدادرسان و تاجران خواست بخشی از درآمد خود را به این امر اختصاص دهند.
در بخش دیگر خطبه، هاشمی با اشاره به فرارسیدن ایام اربعین حسینی تأکید کرد که اربعین تنها یک آیین عزاداری نیست، بلکه «یکی از بزرگترین دانشگاههای انسانسازی و تمدنسازی در تاریخ اسلام به شمار میرود.»
وی افزود: «اگر بدر، اسلام را تثبیت کرد و فتح مکه اقتدار مسلمانان را به نمایش گذاشت، عاشورا اسلام را برای همیشه زنده نگه میدارد.» به گفته او، اجتماع عظیم اربعین نشان میدهد که شرکتکنندگان نهتنها به دنبال درآمد نیستند، بلکه هزینه میکنند و این پیام را دارند که حسین(ع) متعلق به یک قوم نیست، بلکه متعلق به همه آزادگان جهان اسلام است.
هاشمی خاطرنشان کرد هر نظام و حکومتی که به این مسائل توجه کند زودتر به هدف میرسد و هر معلمی که به آن توجه داشته باشد، خود و شاگردانش را بهتر رشد میدهد.
امام جمعه مزارشریف در پایان خطبهها با ذکر مصائب اهلبیت(ع) سخنان خود را به پایان رساند.
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