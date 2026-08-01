به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ علیرضا رشیدیان با تشریح آخرین اقدامات ستاد اربعین سازمان حج و زیارت، با قدردانی از دولت، ملت و موکبداران عراق، اظهار کرد: مردم عراق بار دیگر با مهماننوازی و محبت خود نسبت به زائران اهلبیت (ع)، جلوهای از وحدت و اخوت اسلامی را به نمایش گذاشتند و در دیدار با مسئولان عراقی نیز از همکاریها و خدمات آنان در اربعین، سفرهای عتبات و دیگر مناسبتهای زیارتی قدردانی شد.
او با بیان اینکه دشمنان همواره در پی ایجاد تفرقه میان ملتهای مسلمان هستند، افزود: راهپیمایی اربعین با حضور میلیونها زائر از ملیتها و حتی ادیان مختلف، نماد همبستگی و همدلی ملتها و خنثیکننده توطئههای دشمنان است.
رشیدیان با اشاره به مسئولیتهای سازمان حج و زیارت در ستاد مرکزی اربعین گفت: این سازمان مسئولیت ثبتنام زائران در سامانه سماح، ساماندهی اعزام، قراردادها و نظارت بر خدمات بیمهای، راهنمایی زائران و امور گمشدگان را برعهده دارد و برای مدیریت عملیات، ستادهای منسجمی در شهرهای زیارتی عراق و همچنین داخل کشور تشکیل داده است.
رییس سازمان حج و زیارت درباره آخرین آمار ثبتنام در سامانه سماح اظهار کرد: از آغاز ثبتنام در نهم تیرماه تاکنون، دو میلیون و ۵۳۰ هزار نفر در این سامانه نامنویسی کردهاند که ۵۹ درصد آنان مرد و ۴۱ درصد زن هستند و بیش از یک میلیون و ۳۸۱ هزار گروه زیارتی نیز تشکیل شده است. همچنین حدود ۹۰ هزار نفر از اتباع خارجی نیز در سامانه ثبتنام کردهاند.
او افزود: امسال با آسیبشناسی انجامشده، فرآیند ثبتنام در سماح روانتر شد و برای نخستینبار امکان خوداظهاری وضعیت سلامت زائران در سامانه پیشبینی شد تا اطلاعات پزشکی در اختیار مرکز پزشکی حج و زیارت و جمعیت هلالاحمر قرار گیرد و روند ارائه خدمات درمانی با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.
رشیدیان با اشاره به آمار زائران گفت: بیشترین ثبتنام مربوط به گروه سنی ۳۶ تا ۵۹ سال با ۴۷ درصد است و پس از آن گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال قرار دارند. همچنین استان تهران با ۴۳۵ هزار نفر، خوزستان با ۲۲۸ هزار نفر و خراسان رضوی با ۲۲۲ هزار نفر بیشترین تعداد ثبتنامکنندگان را داشتهاند. کهنسالترین زائر ۱۱۰ ساله و کوچکترین زائر نیز تنها ۱۳ روز سن دارد.
او همچنین درباره مسیرهای خروج زائران اظهار کرد: مرز مهران با ۵۶ درصد همچنان بیشترین سهم تردد زائران را به خود اختصاص داده است و پس از آن شلمچه، خسروی، چذابه، مرز هوایی، باشماق و تمرچین قرار دارند.
رییس سازمان حج و زیارت با اشاره به پوشش بیمهای زائران افزود: بیمه اربعین امسال با تعهد فوت تا ۵۰۰ میلیون تومان، غرامت ناشی از حوادث و نقص عضو تا سقف یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان نسبت به سالهای گذشته پوشش گستردهتر و خدمات مناسبتری ارائه کرده است.
رشیدیان در پایان با بیان اینکه تاکنون ۹۲۰ هزار و ۹۴۸ زائر به کشور بازگشتهاند، از زائران خواست بازگشت خود را به روزهای پایانی موکول نکنند و با برنامهریزی مناسب، ضمن کاهش ازدحام در مرزها، امکان خدمترسانی مطلوبتر به همه زائران فراهم شود.
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