افشای نامه ژنرال آمریکایی: نیروی کافی برای دفاع از اسرائیل نداریم!

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ از واشنگتن‌پست، «کمبود ناوشکن‌های نیروی دریایی آمریکا» برای مقابله با حملات موشکی ایران و یمن، رئیس فرماندهی اروپایی ایالات متحده را مجبور کرد تا دست به قلم شود و زنگ خطر را در مورد ادامه درگیری‌ها با ایران به صدا درآورد.

ژنرال «الکسوس گرینکویچ» به صورت مکتوب به پنتاگون هشدار داده که بدون یک ناوشکن دیگر، نیروی دریایی آمریکا مجبور خواهد شد دفاع از «خاک» ایالات متحده را بر دفاع از اسرائیل ترجیح دهد. این نامه از طریق برخی منابع، به رسانه‌های آمریکایی درز پیدا کرده است.

به گفته یکی از مقامات آمریکایی، این رویه در بین فرماندهان ارشد ارتش آمریکا وجود دارد که هر زمانی که ریسک خاصی را مشاهده می‌کنند که نیازمند بررسی واشنگتن است، این وزارتخانه را از آن خطرات آگاه کنند.

این هشدارها در شرایطی مطرح می‌شود که ذخایر تسلیحاتی آمریکا نیز به شدت کاهش یافته است. این کشور در طول جنگ با ایران، دو سوم ذخایر موشک پاتریوت خود را از دست داده و اکنون تنها ۸۰۰ موشک پاتریوت دارد که فقط می‌تواند حداکثر ۴۰۰ موشک مهاجم را ساقط کند.

میزان رهگیرهای سامانه تاد آمریکا هم به نیمه رسیده است. میزان این تسلیحات تا آنجا کاهش یافته که آمریکا مجبور شده قید رهگیری برخی موشک‌ها و پهپادهای تهاجمی ایران را بزند تا منابع خود را حفظ کند.

ترامپ در حالی با چنین چالش‌هایی دست و پنجه نرم می‌کند که مدعی شده توانسته «صد در صد» توان نظامی ایران را نابود کند.

روزنامه واشنگتن پست اذعان کرده که در پی بسته شدن تنگه هرمز و محاصره دریایی ایران، نیروی دریایی آمریکا به طور ویژه تحت فشار قرار گرفته است.

ناوشکن‌های نیروی دریایی آمریکا در دریای مدیترانه شرقی برای سال‌ها به عنوان بخشی از دفاع اسرائیل به کار گرفته شده‌اند. این کشتی‌ها که مجهز به رادار و مسلح به مجموعه‌ای از موشک‌ها هستند، برای مقابله با موشک‌های شلیک‌شده از سوی ایران و یمن مورد استفاده قرار گرفته‌اند تا از رژیم صهیونیستی در مقابل این موشک‌ها محافظت کنند.

براساس گزارش واشنگتن پست، ارزیابی‌های پنتاگون که در اوایل جنگ انجام شده بود نشان می‌داد که نیروهای آمریکایی سهم عظیمی از دفاع از اسرائیل در برابر موشک‌های بالستیک ایران را بر عهده داشته‌اند.

این ارزیابی‌ها نشان می‌داد که تسلیحات آمریکایی، از جمله سامانهٔ دفاع هوایی تاد (THAAD) و رهگیرهای دریایی پرتاب‌شده از شرق مدیترانه، بسیار بیشتر از تسلیحات دفاع هوایی اسرائیل استفاده شده‌اند. بدین‌ترتیب، کمبود تسلیحات آمریکایی می‌تواند اسرائیل را با دشواری‌های بسیار بیشتری برای مقابله با موشک‌های ایران مواجه کند.

فرماندهی اروپایی ایالات متحده در این مأموریت نقشی محوری دارد، زیرا عملیات نظامی در مدیترانه را هماهنگ می‌کند. در عین حال، این نیروها باید برای آنچه «نفوذ احتمالی از سوی روسیه» به قلمرویی که توسط ائتلاف نظامی ناتو محافظت می‌شود، آماده باشند.

به گفته مقامات پنتاگون، با وجود استقرار چندین ناوشکن در منطقه، مشکلات نگهداری این ناوها به دلیل طولانی‌تر شدن جنگ با ایران، شرایط را برای فرماندهان ارشد این کشور از جمله گرینکویچ «پیچیده» کرده است.

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