به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ آیت الله علیرضا اعرافی در نامهای به مدیران ستادی و صفی حوزههای علمیه و روحانیون و مبلغان سراسر ایران و جهان به آنان مأموریت داد که با استمرار آمادگی همه جانبه، جامع، فراگیر و ترکیبی به نقش آفرینی و کنشگری علمی و معنوی و انقلابی و میدانی در کنار مردم و جوانان عزیز و نیروهای انقلابی ادامه دهند.
مدیر حوزههای علمیه همچنین بر ضرورت آمادگی کامل برای آغاز سال تحصیلی و زمینهسازی رشد و تعالی علمی و معنوی و انقلابی حوزههای علمیه و طلاب عزیز به ویژه پذیرفته شدگان جدید با رعایت همه شرایط میدانی تأکید کرد
آیت الله اعرافی همچنین از معاونان و مدیران ستادی و صفی حوزههای علمیه خواست که ویژه برنامههای آغاز سال تحصیلی، اولویتهای سال آینده، طرحهای تحولی و برنامه ها، خدمات جدید به حوزویان و نیز تدابیر تبلیغی و انقلابی و میدانی را برای سال آینده تحصیلی طراحی کنند.
مشروح نامه مدیر حوزههای علمیه را در ادامه بخوانید:
بسم الله الرحمن الرحیم
معاونان و مدیران محترم ستاد مرکزی و قم
مدیران ارجمند استانها
روحانیون معزز و مبلغان گرانقدر در سراسر ایران و جهان
با سلام و تحیات و آرزوی مزید توفیقات
صمیمانه و متواضعانه از یکایک شما عزیزان و همه همکاران ارجمندتان و همه علما و استادان و مبلغان و روحانیون عزیز در ایران و جهان و از حوزه های علمیه بویژه حوزههای قم، نجف، مشهد و تهران بخاطر تلاش جهادی و انقلابی و مستمر و میدانی و فکری در طول دوره جنگ تحمیلی سوم و مراسمهای تشییع و بزرگداشت رهبر شهید رضوان الله علیه و سایر شهدای عالیمقام ایران و محور مقاومت در ایران و عراق و سراسر جهان و بخاطر فعالیتهای مجاهدانه در مواکب و میدان و در حمایت از اسلام، انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، میهن عزیز، رهبر معظم، نیروهای مسلح و ملت ایران و نیز از همه نهادهای گرانقدر حوزوی و قرارگاه بلاغ مبین در مرکز استانها و شهرها و شورای هماهنگی نهادها و نیز شوراهای استانی حوزه های علمیه و مسئولان و مدیران، کادر، استادان، مبلغان و طلاب عزیز مدارس و مراکز قم و سراسر کشور بویژه استانهای در خط مقدم جنگ تقدیر و تشکر مینمایم و نیز از مراجع عظام تقلید و شورای عالی حوزههای علمیه نهایت امتنان و تشکر دارم.
از همه مبلغان عزیز در دو ماه محرم و صفر در سراسر کشور و جهان و هم نقش آفرینان و مشارکت کنندگان و مبلغان بزرگوار در راهپیمایی بزرگ تمدنی اربعین و مواکب اربعین در ایران و عراق نهایت امتنان و تقدیر مینمایم و عزت و سرافرازی همه بزرگواران و پیروزی اسلام و انقلاب و ایران و محور مقاومت را در این نبرد تاریخی و تمدنی مسألت دارم و امیدوارم همه این مجاهدتها و خدمات و ایثارگریها مورد قبول خداوند بزرگ و توجه حضرت ولی عصر ارواحنا فداه قرار گیرد.
در ادامه پیامها و بیانیهها و تصدیعات فراوان، سه نکته را یادآوری می نمایم.
۱- ضرورت استمرار آمادگی همه جانبه، جامع، فراگیر و ترکیبی روحانیت معظم و حوزههای علمیه و نهادهای معظم حوزوی و مدارس و مراکز حوزوی در سراسر کشور و اهمیت نقش آفرینی و کنشگری علمی و معنوی و انقلابی و میدانی در کنار مردم و جوانان عزیز و نیروهای انقلاب طبق ابلاغیهها؛
۲. آمادگی کامل برای آغاز سال تحصیلی و زمینهسازی رشد و تعالی علمی و معنوی و انقلابی حوزههای علمیه و طلاب عزیز به ویژه پذیرفته شدگان جدید با رعایت همه شرایط میدانی و طبق ابلاغیه.
۳. لازم است همه معاونان و مدیران ستادی و صفی ویژه برنامههای آغاز سال تحصیلی، اولویتهای خود در سال آینده، طرحهای تحولی خود و برنامه ها و خدمات جدید خود را به حوزویان و نیز تدابیر تبلیغی و انقلابی و میدانی خود را برای سال آینده تحصیلی به طور خلاصه تا پایان مرداد ماه طراحی و اعلام نمایند.
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