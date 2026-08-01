به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام سید ابوالفضل حکیمی، مسئول امور فرهنگی موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) در عمود ۱۰۸۰، از اجرای مجموعهای از برنامههای ویژه فرهنگی و مذهبی در اربعین امسال خبر داد و گفت: با توجه به شهادت قائد عظیمالشأن امت اسلامی، برنامههای فرهنگی موکب با رویکردی ویژه و منظم برای زائران تدارک دیده شده است.
وی با اشاره به برنامههای قرآنی موکب افزود: یکی از مهمترین بخشهای برنامهها، تلاوت قرآن کریم با حضور قاریان ملی و بینالمللی در قالب «تلاوت اذانگاهی» است که پیش از اذان ظهر و مغرب برگزار میشود و فضای موکب را معطر به عطر قرآن میکند.
حکیمی ادامه داد: بخش دیگر برنامههای قرآنی، قرائت روزانه سوره مبارکه فتح است؛ سورهای که مورد تأکید رهبر شهید برای پیروزی جبهه مقاومت بود. این محفل قرآنی هر روز با حضور قاریان خوشخوان جمهوری اسلامی ایران و همراهی زائران برگزار میشود.
مسئول فرهنگی موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) برگزاری محفل قرائت ادعیه صحیفه سجادیه، بهویژه دعای چهاردهم و همچنین دعای توسل با حضور ذاکران و مداحان اهلبیت(ع) را از دیگر برنامههای شاخص فرهنگی این موکب برشمرد که استقبال زائران همراه شده است.
وی افزود: برگزاری سخنرانیهای معرفتی با حضور واعظان برجسته، از جمله حجج اسلام ماندگاری ، خلج ، نواب و … که بهصورت زنده از شبکههای صداوسیما پخش میشود، از دیگر برنامههای فرهنگی موکب است. همچنین مراسم روضهخوانی و عزاداری نیز بهصورت مستمر برگزار میشود تا زائران با روحیهای مضاعف مسیر خود تا کربلای معلی را ادامه دهند.
حکیمی با اشاره به برگزاری همایش بینالمللی وحدت در موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) گفت: این همایش با موضوع قدردانی ملت ایران از ملت عراق برای همراهی در برگزاری آیین تشییع رهبر شهید برگزار شد و با حضور نمایندگان اعتاب مقدسه عراق، موکبداران عراقی، شخصیتهای برجسته دینی و مذهبی، تعدادی از نیروهای حشدالشعبی، موکبداران کشورهای مختلف و حجتالاسلام والمسلمین سید هاشم الحیدری، از چهرههای بینالمللی جبهه مقاومت، جلوهای ویژه از وحدت امت اسلامی را به نمایش گذاشت.
وی در پایان به اجرای طرح «سفیران کریمه» اشاره کرد و گفت: این برنامه هر سال با هدف قدردانی از خدمات خالصانه موکبداران و خدمات حشدالشعبی به زائران اجرا میشود. در قالب این طرح، خادمان موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) با حضور در مواکب عراقی و همچنین مواکب کشورهای مختلف ، ضمن تقدیر از خدمات آنان، تبرکات حرم مطهر را به مدیران مواکب اهدا میکنند تا پیام مودت، همدلی و حسن همجواری میان ملتها بیش از پیش تقویت شود.
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