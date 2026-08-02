به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در تحولی بی‌سابقه در تاریخ روابط هلند و رژیم صهیونیستی، یکی از نهادهای امنیتی هلند در گزارش جدید خود این رژیم را جزو طرف‌هایی که نگرانی‌های امنیتی برای هلند ایجاد می‌کنند، طبقه‌بندی کرد.

در تحولی که کارشناسان آن را در تاریخ روابط هلند و رژیم صهیونیستی بی‌سابقه توصیف کردند، هماهنگ‌کننده ملی امنیت و مبارزه با تروریسم هلند (NCTV) در گزارش جدید خود این رژیم را جزو طرف‌هایی که نگرانی‌های امنیتی برای هلند ایجاد می‌کنند، طبقه‌بندی کرد.

همچنین در این گزارش به نگرانی‌ها از تلاش‌هایی که برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی و روند سیاسی هلند از طریق فعالیت‌هایی چون ارائه اطلاعات نادرست و نفوذ خارجی انجام می‌شود، اشاره شده است.

بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای مبتنی بر این گزارش، مقامات هلندی نگرانی خود را در مورد روش‌های غیرمتعارف مورد استفاده برای برقراری ارتباط با سیاستمداران و روزنامه‌نگاران هلندی ابراز داشتند و همچنین به نگرانی‌ها در مورد اعمال فشارهایی بر نهادهای قضایی بین‌المللی مستقر در لاهه اشاره شده است.

برخی ناظران معتقدند که این اقدام نشان‌دهنده تغییر قابل توجه در دیدگاه برخی محافل اروپایی نسبت به سیاست‌های رژیم صهیونیستی است، به ویژه که اختلاف‌نظرها بر سر جنگ غزه تشدید شده و انتقادهای اروپایی‌ها از تل‌آویو رو به افزایش هستند.

واکنش‌های اروپایی‌ها

این طبقه‌بندی جدید هلند بحث‌های گسترده‌ای را در محافل سیاسی و رسانه‌ای اروپا برانگیخته و کارشناسان آن را نشانه‌ای از نگرانی فزاینده کشورهای اروپایی از تلاش‌ها برای اعمال نفوذ خارجی بر زندگی سیاسی و نهادهای قضایی دانستند.

همچنین رسانه‌ها در گزارش‌های خود این اقدام هلند را با تشدید انتقادهای اروپایی‌ها از سیاست‌های رژیم صهیونیستی در غزه و در ادامه طرح درخواست‌هایی در کشورهایی همانند اسپانیا و ایرلند برای ارزیابی مجدد ابعاد خاصی از روابطشان با تل‌آویو مرتبط دانستند.

در مقابل، برخی تحلیلگران گنجاندن رژیم صهیونیستی در فهرست طرف‌هایی که نگرانی‌های امنیتی را برای هلند ایجاد می‌کنند، در مقایسه با مواضع سنتی اروپایی‌ها، یک تغییر قابل توجه دانستند به ویژه که هلند از نظر تاریخی یکی از نزدیکترین کشورهای اروپایی به این رژیم محسوب می‌شود.

اروپایی‌ها نیز در اظهارنظرهای خود به نگرانی‌های مطرح شده در این گزارش از جمله تاثیرگذاری بر افکار عمومی و روند سیاسی و نیز احتمال اعمال فشارهایی بر نهادهای قضایی بین‌المللی مستقر در لاهه که برخی از محافل اروپایی آن را موضوعی مرتبط با حفاظت از حاکمیت ملی و استقلال عدالت بین‌المللی دانستند، اشاره کردند.

............................

پایان پیام/ 167