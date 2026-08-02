به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله سید مجتبی نورمفیدی، استاد دروس خارج حوزه علمیه قم و رئیس پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، در گفتوگویی با اشاره به جایگاه اربعین در معارف اسلامی اظهار کرد: اگر اربعین صرفاً به عنوان یک مراسم سوگواری یا زیارت فردی دیده شود، بخش مهمی از حقیقت آن نادیده گرفته شده است؛ زیرا این حرکت، مدرسهای عملی برای تربیت انسان، تعمیق معرفت دینی و تقویت مسئولیت اجتماعی به شمار میرود.
وی با استناد به آیه «وَمَن یُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَی الْقُلُوبِ» افزود: راهپیمایی اربعین، هنگامی که با معرفت و نیت الهی همراه باشد، از مصادیق بزرگداشت شعائر الهی و تجدید عهد با مکتب اهلبیت(ع) است. به گفته وی، زائر در این مسیر تنها به سوی حرم امام حسین(ع) حرکت نمیکند، بلکه از خودخواهی به سوی خدا، از آسایشطلبی به ایثار و از فردگرایی به همدلی گام برمیدارد.
رئیس پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر با اشاره به ابعاد اجتماعی این اجتماع عظیم خاطرنشان کرد: اهمیت اربعین تنها در شمار میلیونی زائران نیست، بلکه در ایجاد شبکهای انسانی بر پایه ارزشهای مشترک نهفته است. وی تصریح کرد: در شرایطی که بسیاری از قدرتهای جهانی در پی ایجاد شکاف میان ملتها هستند، اربعین تصویری متفاوت از همبستگی، تعاون و خدمترسانی ارائه میدهد؛ جایی که انسانها بدون توجه به ملیت، زبان، قومیت یا جایگاه اجتماعی، برای خدمت به یکدیگر رقابت میکنند.
نورمفیدی با بیان اینکه اربعین میتواند الگویی برای سرمایه اجتماعی، همبستگی اسلامی و گفتوگوی میان ملتها باشد، گفت: این رخداد عظیم امروز از مرزهای یک کشور یا حتی یک مذهب فراتر رفته و به پدیدهای جهانی تبدیل شده است که ظرفیت معرفی پیام عدالت، آزادگی، کرامت انسانی و مبارزه با ظلم را در سطح بینالمللی دارد.
وی همچنین با اشاره به برگزاری اربعین امسال در شرایط خاص منطقه اظهار داشت: عظمت اربعین امسال در بستر حوادث و تحولات اخیر بهتر قابل درک است. به گفته وی، در شرایطی که ایران اسلامی با تجاوز نظامی مواجه شده و خون هزاران انسان بیگناه بر زمین ریخته است، اربعین پیام امید، عزت و استقامت را بیش از گذشته به نمایش میگذارد.
این استاد حوزه علمیه تأکید کرد: مکتب امام حسین(ع) به مسلمانان میآموزد که در برابر ظلم، تحقیر و زورگویی منفعل نباشند. وی با اشاره به آیه «وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن کُنتُم مُّؤْمِنِینَ» افزود: جامعه مؤمن نباید در برابر فشارها و جنگ روانی دشمنان هویت و امید خود را از دست بدهد و اربعین امسال میتواند پیام «ما هنوز ایستادهایم» را با تکیه بر عزت، عقلانیت، وحدت و مقاومت به جهان منتقل کند.
نورمفیدی در بخش دیگری از سخنان خود، مهمترین پیام اربعین برای نسل جوان را فهم و عمل به مکتب حسینی دانست و اظهار کرد: اگر جوانی از سفر اربعین بازگردد، اما مسئولیتپذیرتر، اخلاقیتر، شجاعتر و نسبت به سرنوشت جامعه خود حساستر نشده باشد، باید در کیفیت معرفت او به اربعین تأمل کرد.
وی با اشاره به فرازی از زیارت اربعین مبنی بر اینکه امام حسین(ع) خون خود را برای نجات بندگان خدا از جهالت و گمراهی نثار کرد، تصریح کرد: رسالت اربعین تنها زنده نگه داشتن خاطره کربلا نیست، بلکه مبارزه با ظلم، جهل و انحراف در هر عصر است. به گفته رئیس پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، کربلا یک حادثه تاریخی صرف نیست، بلکه معیاری همیشگی برای سنجش موضع انسان در برابر حقیقت و ظلم به شمار میرود.
وی در پایان با تأکید بر اینکه اربعین میتواند یکی از بزرگترین ظرفیتهای فرهنگی جهان اسلام برای معرفی مکتب اهلبیت(ع) باشد، گفت: امروز جهان بیش از هر زمان دیگری به پیام امام حسین(ع) یعنی آزادگی، عدالت، کرامت، وفاداری، ایثار و ایستادگی در برابر ظلم نیاز دارد و میلیونها زائر با حضور خود در مسیر نجف تا کربلا، این پیام جهانی را به گوش جهانیان میرسانند.
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