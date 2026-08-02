به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شبکه آمریکایی در تحلیلی، با اشاره به افزایش فشار بر نیروهای این کشور طی هفتههای اخیر، نوشت این وضعیت پرسشهایی را درباره توانایی واشنگتن برای ادامه جنگ و وارد کردن ضربه قاطع مطرح کرده است.
بعد از عقبنشینی ترامپ از تهدید دوبارهاش به تشدید حملات نظامی علیه ایران، سیانان در تحلیلی به قلم برد لندون، خبرنگار ارشد امور نظامی این شبکه، گزارش داد تحلیلگران فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ بر متحدان واشنگتن در منطقه را یکی از دلایل تمایل این کشورها به توقف جنگ آمریکا علیه ایران عنوان کردهاند.
در ادامه این گزارش اذعان شده که ایران بهرغم تحمل فشار اقتصادی و ضربه به توان نظامیاش در حملات چند ماهه، همچنان از توان ضربهزنی برخوردار است که حملات مرگبار این کشور به نیروهای آمریکایی در منطقه طی یک ماه گذشته آن را نشان داده است.
طبق این گزارش، در همین حال، ارتش آمریکا با پرسشهای جدی درباره توانایی خود برای دفاع از نیروهایش روبهروست؛ زیرا ذخایر موشکهای رهگیر سامانههای پاتریوت و تاد بهطور فزایندهای رو به کاهش است.
بر اساس گزارشی که مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی (CSIS) هفته گذشته منتشر کرد، موجودی موشکهای رهگیر پاتریوت، مهمترین موشک دفاعی در زرادخانه آمریکا، تا ۲۷ ژوئیه از دو هزار و ۳۳۰ فروند پیش از آغاز جنگ به بین ۷۵۹ تا ۸۲۷ فروند کاهش یافته؛ یعنی به حدود یکسوم سطح پیش از جنگ رسیده است.
بر اساس گزارش این مرکز، شمار موشکهای رهگیر سامانه تاد که برای رهگیری موشکهای بالستیک پیش از نزدیک شدن آنها به هدف طراحی شده هم از ۴۵۲ فروند پیش از آغاز جنگ به ۲۷۸ فروند یا کمتر کاهش یافته است.
به گزارش سیانان، مصرف این مهمات با خسارتهای دیگر برای ارتش آمریکا همزمان بوده، از جمله از دست دادن جنگندهها، هواپیماهای هشدار زودهنگام و شناسایی، بالگردها و پهپادها.
در دریا هم شناورهای نیروی دریایی آمریکا با مأموریتهای طولانیمدت مواجه شدهاند؛ موضوعی که میتواند برنامههای ضروری تعمیر و نگهداری آنها را به تعویق بیندازد.
بر اساس این تحلیل، فشار بر نیروهای آمریکا طی هفتههای اخیر بیش از پیش افزایش یافته و این مسئله پرسشهایی را درباره توانایی واشنگتن برای وارد کردن ضربهای قاطع در این جنگ برانگیخته است.
معاون اجرایی مؤسسه کوئینسی تریتا پارسی امروز در گفتوگو با سیانان گفت ایران هر بار که آمریکا فشار نظامی را افزایش داده، توانسته به مقابله ادامه دهد و به احتمال زیاد بار دیگر نیز قادر به انجام این کار خواهد بود.
وی افزود «واقعیت این است که ترامپ هیچ راهی برای خروج از این درگیری از طریق تشدید تنش ندارد».
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