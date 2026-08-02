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به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سید هاشم الحیدری دبیرکل جنبش عهد الله عراق در حاشیه همایش بین‌المللی وحدت در موکب حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در عمود ۱۰۸۰ طریق الحسین علیه السلام با بی نظیر خواندن تشییع رهبر شهید انقلاب در طول تاریخ عراق گفت: مردم عراق رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران را رهبری مجاهد، فقیه جامع الشرایط، عارف، سالک، بصیر و نائب امام زمان(عج) می‌دانستند و الان هم همین اعتقاد را نسبت به حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای دارند.