به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ افشین علا، شاعر و نویسنده، در گفتوگو با خبرنگار ابنا با اشاره به خاطرات خود از دیدارهای طولانیمدت با رهبر شهید، اظهار داشت: نخستین دیدارهای ما با ایشان به دوران ریاستجمهوری ایشان در اوایل دهه ۶۰ بازمیگردد؛ زمانی که من نوجوان بودم و به دلیل حضور زودهنگام در عرصه ادبیات، در اردوهای دانشآموزی که هر سال از شهرستانها به تهران برگزار میشد، یکی از برنامههای ثابت ما دیدار با رئیسجمهور بود.
وی افزود: همان زمان توجه ویژه ایشان به هنر و ادبیات برای ما نوجوانان کاملاً محسوس بود. وقتی شعر میخواندیم، ایشان با علاقهای وصفناشدنی گوش میدادند، نکته میگفتند، تشویق میکردند و نشان میدادند که نسبت به جریان ادبی کشور دغدغه جدی دارند.
این شاعر و نویسنده با اشاره به دیدارهای شاعران با رهبر شهید در نیمه ماه مبارک رمضان گفت: بیش از سه دهه این توفیق وجود داشت که هر سال همراه دوستان شاعر خدمت ایشان برسیم. این دیدارها برخلاف بسیاری از برنامههای فرهنگی که گاهی حالت مناسبتی، تشریفاتی و فرمایشی پیدا میکنند، سرشار از معنویت، صمیمیت و محتوای عمیق بود.
وی ادامه داد: نکتههایی که ایشان درباره اشعار شاعران مطرح میکردند، همواره تازه و راهگشا بود و هیچگاه سخنان تکراری نبود. ایشان یک منتقد تیزبین و موشکاف بودند که با اشراف گسترده بر مبانی ادبیات فارسی و زبان شیرین فارسی، نکاتی را بیان میکردند که گاهی خود شاعران از آن غافل بودند.
علا تصریح کرد: نگاه ایشان تنها محدود به تشویق نبود؛ هم نقد میکردند، هم مسیر را نشان میدادند و هم افقهای جدیدی پیش روی شاعران ترسیم میکردند. وسعت نگاه ایشان نیز قابل توجه بود؛ چراکه در کنار حمایت ویژه از شعر آیینی، حماسی و انقلابی، بر همه جریانهای شعری، از ادبیات کلاسیک گرفته تا شعر معاصر و نحلههای مختلف فکری شاعران، اشراف داشتند.
رهبر شهید با شاعران برخوردی پدرانه داشتند
وی درباره خاطرهانگیزترین شعرخوانی خود در محضر رهبر شهید گفت: ایشان نسبت به اشعار من لطف فراوانی داشتند و هر بار که شعری میخواندم، برخوردشان برایم خاطرهای فراموشنشدنی بود. واقعاً احساس میکردم رفتار ایشان مانند پدری است که از موفقیت فرزند خود به وجد میآید.
علا ادامه داد: ما شاعرانی بودیم که گوشهای نشسته بودیم و کار خودمان را انجام میدادیم؛ نه منصبی داشتیم و نه جایگاه رسمی. اما ایشان به عنوان رهبر یک امت، با وجود همه دغدغهها و مسئولیتها، با علاقه برای تکتک شاعران وقت میگذاشتند و این موضوع برای ما بسیار شگفتانگیز بود.
وی افزود: شاید یکی از خاطراتی که بیش از همه در ذهنم مانده، مربوط به غزلی بود که حدود دو سال پیش خواندم. واکنش ایشان به قدری بر من اثر گذاشت که بیاختیار اشک ریختم. ایشان ضمن تمجید از آن غزل، فرمودند که تقریباً همه اشعار شما را پیگیری و مطالعه میکنم و بسیاری از آنها خوب است.
این شاعر آیینی خاطرنشان کرد: برای یک شاعر دلداده به ادبیات آیینی، اینکه چنین حکیم و عارفی با آن جایگاه، آثار او را دنبال کند و چنین لطفی نشان دهد، بزرگترین پاداش است.
دیدار شاعران با رهبر شهید، رویدادی فرهنگی و عمیق بود
علا با اشاره به تلاش برخی جریانها برای کمرنگ کردن ارتباط میان جامعه فرهنگی و رهبر شهید گفت: گاهی تلاش میشد این ارتباط عمیق میان بدنه فرهنگی کشور و رهبر انقلاب، در حد یک دیدار حکومتی و فرمایشی تقلیل داده شود؛ اما جامعیت شخصیت ایشان، اشراف علمی، سخنان دقیق و فضای پدرانهای که ایجاد میکردند، همه این تبلیغات را خنثی میکرد.
وی افزود: یقین دارم در آینده بسیاری حسرت خواهند خورد که ای کاش چنین دیدارهایی ادامه پیدا میکرد؛ چراکه این جلسات به پرورش نسلی از شاعران انجامید که با هدایت و میدانداری رهبر شهید در جریان شعر امروز نقشآفرینی کردند.
خاطرهای از شهید سلیمانی؛ تواضعی که انسان را متحیر میکرد
این شاعر و نویسنده با اشاره به خاطرهای از شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: یک بار در یکی از دیدارها خدمت ایشان بودیم و کنارشان نشسته بودم. به ایشان گفتم که چند شعر برای شما گفتهام و ارادت زیادی به شما دارم.
وی ادامه داد: هیچگاه فراموش نمیکنم که شهید سلیمانی با چه تواضعی واکنش نشان دادند؛ مانند کودکی که از محبت دیگران خجالت میکشد، سرخ شدند، دستم را گرفتند و فشردند. گرمای آن دست را هنوز احساس میکنم. این همان روحیهای است که انسان را به مقامهای بزرگ میرساند.
شعری برای رهبر شهید پس از حماسه جمعه نصر
علا درباره آخرین شعری که خطاب به رهبر شهید سروده است، گفت: معمولاً ایشان علاقه نداشتند که اشعاری در وصف شخص ایشان خوانده شود و خودشان نیز از این موضوع پرهیز میکردند؛ اما پس از حماسه جمعه نصر و حضور ایشان در جمع مردم، شعری سرودم که بخشی از آن چنین است:
«ای خطبه غرّای تو چون آب بر آتش
تسکین دل سوخته اصحاب بر آتش
هیمنه خصم در آن جمعه باشکوه
چون دود ز جمعیت احباب بر آتش...»
وی افزود: آن حضور نشان داد که ایشان در سختترین شرایط نیز در کنار مردم حضور دارند و با تمام توان، امید و آرامش را به جامعه منتقل میکنند.
رهبر شهید؛ آقایی تمامعیار با حکمت و تواضع
افشین علا با اشاره به ابعاد مختلف شخصیت رهبر شهید گفت: آموزههای ایشان در طول نزدیک به نیم قرن حضور در عرصههای مختلف، از دوران مبارزه و حضور در جبههها تا جایگاه رهبری امت، آنقدر گسترده است که شاید برای حفظ آنها باید مانند شش دفتر مثنوی تلاش کرد؛ زیرا این آموزهها محدود به زمان و مکان خاصی نیست و برای بشریت پیام دارد.
وی یکی از نکات ماندگار در سخنان رهبر شهید را نگاه ایشان به شعر عاشقانه دانست و گفت: ایشان در یکی از دیدارها درباره شعر عاشقانه صحبت کردند و تأکید داشتند که هیچ ایرادی ندارد شاعران شعر عاشقانه بسرایند، اما عشق در شعر فارسی همواره مضمونی عفیف بوده است.
این شاعر ادامه داد: ایشان اشاره کردند که برخلاف برخی فرهنگها، شعر فارسی در بیان عشق همواره از زبان رمز، کنایه و تشبیه بهره برده و حتی در عاشقانههای شاعران معاصر مانند اشعار احمد شاملو برای آیدا نیز این عفاف و ظرافت وجود دارد.
وی در پایان اظهار داشت: پس از رسیدن ایشان به مقام رهبری، تعابیر مختلفی درباره جایگاهشان به کار رفت، اما تعبیر «آقا» شاید برازندهترین عنوان برای ایشان بود؛ چراکه رهبر شهید یک آقای تمامعیار ایرانی، مسلمان، ریشهدار و متمدن بود؛ حکیمی جامعالشرایط که در رفتار، معاشرت، سخن گفتن، محبت به دیگران و تواضع، نمونهای کمنظیر به شمار میرفت.
علا خاطرنشان کرد: در دیدار با شاعران، هر کسی احساس میکرد مهمان اختصاصی ایشان است. این همان محبت و تواضعی بود که شخصیت ایشان را برای جامعه فرهنگی ماندگار کرد.
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