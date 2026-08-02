تمسخر شرایط زندانیان فلسطینی از سوی وزیر افراطی صهیونیست + ویدیو

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «ایتامار بنگویر» در جریان بازدید خود از زندان عوفر با یک زندانی زن فلسطینی گفتوگو کرد. او از این زندانی پرسید: اوضاع اینجا چطور است؟
این زندانی فلسطینی در پاسخ گفت که شرایط خوب نیست. وقتی بنگویر علت را پرسید، او توضیح داد: این شرایط باعث افسردگی میشود و بر وضعیت روحی و روانی ما تأثیر میگذارد.
این زندانی همچنین از کیفیت غذا شکایت کرد و گفت آب مورد استفاده تمیز نیست و زندانیان اجازه ندارند از سلولهای خود خارج شوند.
بنگویر در پاسخ به این اظهارات گفت: من میبینم که آب وجود دارد. اما غذا لزوماً نباید خوب باشد؛ اینجا هتل نیست. کسی که مرتکب جرم شده باید از آن درس بگیرد، بهویژه اگر جرمی علیه مردم اسرائیل مرتکب شده باشد.
وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی همچنین مدعی شد زندانیانی که به دلیل ارتکاب جرم محکوم شدهاند، باید دوران حبس خود را برای تأمل درباره اقداماتشان سپری کنند و خطاب به این زندانی فلسطینی گفت: باید درباره کاری که انجام دادهای فکر کنی.
این گفتوگو در شرایطی انجام شده است که وضعیت زندانیان فلسطینی در زندانهای رژیم صهیونیستی همچنان تحت بررسی و انتقاد سازمانهای حقوق بشری و نهادهای بینالمللی قرار دارد.
اداره زندانهای رژیم صهیونیستی هرگونه ادعای مربوط به وجود نقضهای سیستماتیک را رد کرده و مدعی شده است که فعالیتهای این نهاد مطابق قانون انجام میشود و شکایتها نیز از طریق مجاری رسمی بررسی خواهد شد.
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