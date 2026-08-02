به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت با حضور در موکب سن فرانسیسکو در عمود ۸۲۰ مسیر پیادهروی جهانی اربعین، ضمن دیدار با زائران و شیعیان سنفرانسیسکوی آمریکا، به ایراد سخنرانی پرداخت و رویداد عظیم اربعین را تجلی معجزه الهی در عصر حاضر توصیف کرد.
اربعین؛ معجزه الهی و مقدمه رویداد بزرگ ظهور
وی با بیان اینکه رویداد اربعین یک معجزه است، همانگونه که خودِ عاشورا یک معجزه الهی محسوب میشود، اظهار داشت: در طول تاریخ بسیاری تلاش کردند تا این چراغ را خاموش کنند؛ از جمله متوکل که سعی داشت مدفن مبارک اباعبدالله الحسین (ع) را کاملاً محو کند، اما امروز شاهدیم که این واقعه جهانی شده است. وی با اشاره به خودجوش و مردمی بودن این حماسه، افزود: تمام این هزینهها توسط خود مردم و با عشق تأمین میشود و این نشاندهنده یک معجزه است.
آیتالله رمضانی در ادامه ضمن تأکید بر اینکه حتی اشک ریختن برای امام حسین(ع) پس از ۱۴۰۰ سال یک معجزه است، گفت: اینکه شما امروز برای کسی که قرنها پیش شهید شده، مانند عزیزان از دست رفته خود گریه میکنید و سینه میزنید، چیزی جز معجزه نیست. وی با استناد به نهجالبلاغه و کلام امیرالمؤمنین (ع) که فرمودهاند «من خود معجزه پیامبرم»، خاطرنشان کرد: معجزه پیامبر فقط قرآن نیست، بلکه تربیت شخصیتی همچون علی (ع) در دوران جاهلیت، خود بزرگترین معجزه است.
دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت (ع) با اشاره به حضور میلیونی زائران از ملیتهای مختلف تصریح کرد: امروز حتی مسیحیان لبنانی درباره اهلبیت و حضرت زهرا (س) کتاب مینویسند و خود را عاشق علی (ع) میدانند. این حضور ۲۰ تا ۲۴ میلیونی زائران با این شور و پذیرایی عظیم، مقدمه یک رویداد بزرگتر یعنی «ظهور» است و ما باید خود را برای آن واقعه عظیم مهیا کنیم.
تشیع؛ از انزوا تا سرافرازی در عرصه حکمرانی جهانی
وی با بیان اینکه اربعین امسال با خون شهدای مقاومت و یاد امام شهید امت گره خورده است، اظهار داشت: امام کسی بود که تشیع را در دنیا زنده کرد؛ به گونهای که مکتب اهل بیت(ع) نه تنها در متن زندگی، بلکه در عرصه حکمرانی نیز وارد شد. پیش از این هیچکس فکر نمیکرد تشیع به چنین جایگاهی برسد، حرکت فداکارانه امام در جهت هدایت مردم از جهالت، در طول تاریخ زنده ماند و موجب تقویت مکتب اهل بیت شد تا جایی که امروژ تشیع به برکت همان خون، در دنیا سرفراز است.
آیتالله رمضانی در ادامه ضمن تأکید بر نقش فرد فردِ خادمان در این مسیر گفت: فکر نکنید کار شما کوچک است؛ کسی که در این مسیر غذا درست میکند یا هر خدمتی انجام میدهد، شاید به حساب ما نیاید اما قطعاً به حساب امام حسین (ع) میآید. وی در این راستا به ذکر خاطرهای از یک فرد عراقی پرداخت که به همراه خانوادهاش در مسیر زوار روی زمین خوابیده بودند تا زائران را به خانه خود ببرند و از آنها پذیرایی کنند.
دبیر کل مجمع به داستان یک نظامی سابق ارتش صدام اشاره کرد که پس از شفای دختر بیمارش توسط امام حسین (ع)، با وجود اینکه ابتدا اعتقادی به این مسائل نداشت، خانهای باشکوه (شبیه کاخ) را وقف خدمت به زوار کرده و میگفت این خانه را فقط برای زائران حسین ساختهام.
پیشدستی امام در سلام به زائر و حیات جاودانه اهلبیت(ع)
وی با بیان اینکه زائران باید در هنگام ورود به حرم به یک نکته بسیار مهم توجه کنند، اظهار داشت: ما همیشه میپرسیم مگر میشود به امام سلام بدهیم و جواب نشنویم؟ اما واقعیت فراتر از این است. بر اساس آیه قرآن که به پیامبر میفرماید «هرگاه کسانی که به آیات ما ایمان دارند نزد تو آمدند، به آنها بگو سلام بر شما»، در حقیقت این امام حسین (ع) است که پیش از سلامِ شما، به شما سلام میگوید.
وی در ادامه ضمن تأکید بر اینکه اهلبیت (ع) «حی» هستند و مرده و زنده ندارند، گفت: انشاءالله وقتی به کربلا رسیدید، گوش دل باز کنید تا اول سلام امام حسین (ع) و حضرت عباس (ع) را بشنوید.
آیتالله رمضانی در پایان با طلب دعای خیر از زائران و خادمان موکب سنفرانسیسکو، برای آنان آرزوی توفیق کرد و هدیهای به رسم یادبود به این موکب اهدا نمود.
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