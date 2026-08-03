به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس جمهوری آمریکا ضمن توجیه عقب نشینی اخیر خود درمورد تهدید ایران مدعی شد که مذاکرات با ایران از روز دوشنبه آغاز خواهد شد.
دونالد ترامپ روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران در هواپیمای ریاست جمهوری موسوم به ایرفورس وان ادعا کرد: «ما با آنها مذاکره خواهیم کرد. این مذاکره فردا بعد از ظهر شروع میشود و خواهیم دید که چگونه پیش میرود.»
رئیس جمهوری آمریکا با تکرار ادعاهای خود در مورد مذاکره با ایران گفت: «من دوست دارم این کار را انجام دهم. این کار جان بسیاری را نجات خواهد داد. راستش را بخواهید، استفاده غیرضروری از نیرو متوقف خواهد شد.»
ترامپ در حالیکه در دستیابی به اهداف و زیاده خواهی های خود علیه ایران ناکام مانده است، مدعی شد: «ما آمادهایم هر زمان که بخواهیم وارد شویم. آیا ترجیح میدهم معامله کنم؟ من به دنبال کشتن مردم نیستم، ما این را نمیخواهیم. بنابراین آنها از ما، به طور خاص ایران و سه کشور دیگر، از ما درخواست کردند.»
وی ادعا کرد که گفت وگوها با عربستان سعودی، امارات، قطر و ایران باعث شد که از یک «حمله گسترده» در روز جمعه صرف نظر کند.
ترامپ با تکرار ادعاهای تهدیدآمیز خود علیه ایران ادامه داد: «این میتوانست بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم باشد. ما خواهیم دید که آیا میتوانیم به توافق برسیم یا نه.»
رئیس جمهوری جنگ طلب آمریکا ادعا کرد که ممکن است توافقی در مورد مدیریت تنگه هرمز صورت گیرد و توافقی در مورد خلع سلاح هستهای ایران حاصل خواهد شد.
گفتنی است آمریکا از ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۵ (هفتم جولای ۲۰۲۶) در پی ادعای حمله به تعدادی از شناورهای عبوری از جنوب تنگه هرمز، با نقض تفاهم نامه اسلام آباد حملات تجاوزکارانه علیه ایران را از سر گرفت و محاصره دریایی را نیز از ساعت ۲۳ و ۳۰ دقیقه ۲۳ تیرماه بار دیگر آغاز کرد.
ارتش آمریکا به دستور ترامپ ۱۳ شب پیاپی به بهانه امنیت تنگه هرمز به خاک ایران حملات تجاوزکارانه انجام داد که با دفاع قاطعانه نیروهای مسلح ایران پاسخ داده شد و سرانجام این حملات متوقف شد. اما بار دیگر این حملات تجاوزکارانه ۷ مرداد ماه به وقت شرق آمریکا از سر گرفته شد.
واشنگتن با ادعای دفاع از «آزادی کشتیرانی» و اجرای عملیات فریب برای کشتیهای تجاری، حضور و نقش خود را در منطقه توجیه میکند، در حالی که ایران تاکید دارد امنیت تنگه هرمز باید بر پایه همکاری کشورهای ساحلی و بدون مداخله نظامی قدرتهای خارجی تامین شود.
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