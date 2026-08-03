به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حیاتالله عالمی، معاون کمیسیون عالی شیعیان افغانستان میگوید که مراسم اربعین حسینی در سال جاری با شکوهتر برگزار خواهد شد.
آقای عالمی روز یکشنبه(۱۱ مرداد) در مصاحبه با خبرنگار ابنا گفت که مسئوولین امنیتی استان سرپل برای تامین امنیت عزاداران حسینی اعلام آمادگی کرده و اجازه دادهاند که موکبهای عزداری در خیابانهای منتهی به حرم امامزاده یحیی(ع) برپا شود.
معاون کمیسیون عالی شیعیان افغانستان که از متولیان این مکان مقدس هم هست در ادامه بیان داشت که تاکنون هیئتها از استانهای کابل، قندهار، بغلان، قندوز، بلخ و سمنگان اعلام آمادگی کردهاند که در مراسم اربعین این مکان مقدس شرکت کنند.
او اظهار کرد که پیشبینیها صورت گرفته که در اربعین سال جاری حدود صد هزار از عاشقان امام حسین(ع) در این مراسم حضور خواهند داشت.
به گفته آقای عالمی، مراسم اربعین حسینی سال گذشته نیز با شکوه برگزار شد و در سال جاری نیز آمادگیهای لازم برای پذیرایی بهتر از عزاداران حسینی اتخاذ شده است.
حیاتالله عالمی تصریح کرد که علاوه بر تامین امنیت کامل عزاداران، برنامههای فرهنگی خوبی در دست گرفته شده و سخنرانان و مداحان نیز به بیان معلرف و ذکر مصیبت خواهند پرداخت.
گفتنی است در پنج سال اخیر مراسم اربعین حسینی در حرم امامزاده یحیی(ع) به عنوان مهمترین مکان زیارتی شیعیان در افغانستان، بدون چالش امنیتی برگزار شده است.
حضرت یحیی(ع) فرزند زید شهید، فرزند امام سجاد(ع) و از نوادگان امام حسین(ع) بود که در راه مبارزه با ظلم بنی امیه در جوزجان به شهادت رسید.
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