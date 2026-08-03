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بازنگری دکترین امنیتی رژیم صهیونیستی پس از جنگ با ایران؛ اعتراف به شکست راهبردی در کنفرانس هرتزلیا

۱۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۲۹
کد مطلب: 1848210
بازنگری دکترین امنیتی رژیم صهیونیستی پس از جنگ با ایران؛ اعتراف به شکست راهبردی در کنفرانس هرتزلیا

بررسی‌های مطرح‌شده در بیست‌ودومین کنفرانس هرتزلیا نشان می‌دهد نخبگان سیاسی و امنیتی رژیم صهیونیستی، پس از جنگ اخیر با ایران، در حال بازنگری اساسی در دکترین امنیتی این رژیم هستند. شرکت‌کنندگان در این نشست، ضمن اذعان به موفقیت‌های تاکتیکی، از ناکامی در دستیابی به اهداف راهبردی و ضرورت تدوین راهبردی جدید برای مواجهه با ایران سخن گفتند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ  در بیست‌ودومین کنفرانس هرتزلیا که با محوریت «امنیت ملی و تاب‌آوری ملی» برگزار شد، شماری از مقام‌ها و کارشناسان امنیتی رژیم صهیونیستی تأکید کردند حملات نظامی اگرچه خساراتی به برخی زیرساخت‌های ایران وارد کرده، اما نتوانسته اهداف راهبردی از جمله توقف کامل برنامه هسته‌ای یا کاهش توان موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی را محقق کند.

بر همین اساس، جنگ اخیر از منظر راهبردی ناموفق ارزیابی شد و بر تداوم رویارویی با ایران در قالبی جدید تأکید شد.

شرکت‌کنندگان همچنین از فرسایش ارکان سنتی دکترین امنیتی این رژیم شامل بازدارندگی، هشدار زودهنگام و قاطعیت نظامی سخن گفتند و خواستار حرکت به سمت راهبرد «پیشگیری مستمر» و آمادگی برای جنگی چندجبهه‌ای شدند.

در کنار تهدیدات خارجی، بحران‌های داخلی از جمله شکاف‌های اجتماعی، چالش خدمت نظامی حریدی‌ها و کاهش انسجام اجتماعی نیز به‌عنوان عواملی مؤثر بر امنیت ملی رژیم صهیونیستی مورد توجه قرار گرفت.

در بخش دیگری از مباحث کنفرانس، بر ضرورت بازتعریف روابط امنیتی با ایالات متحده و توسعه ائتلاف‌های منطقه‌ای تأکید شد.

سخنرانان معتقد بودند که تحولات اخیر نشان داده اتکای صرف به برتری نظامی و حمایت واشنگتن برای تحقق اهداف امنیتی کافی نیست و رژیم صهیونیستی ناگزیر است دکترین امنیتی خود را متناسب با واقعیت‌های جدید منطقه و پیامدهای جنگ اخیر با ایران بازنویسی کند.

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