بازنگری دکترین امنیتی رژیم صهیونیستی پس از جنگ با ایران؛ اعتراف به شکست راهبردی در کنفرانس هرتزلیا

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در بیست‌ودومین کنفرانس هرتزلیا که با محوریت «امنیت ملی و تاب‌آوری ملی» برگزار شد، شماری از مقام‌ها و کارشناسان امنیتی رژیم صهیونیستی تأکید کردند حملات نظامی اگرچه خساراتی به برخی زیرساخت‌های ایران وارد کرده، اما نتوانسته اهداف راهبردی از جمله توقف کامل برنامه هسته‌ای یا کاهش توان موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی را محقق کند.

بر همین اساس، جنگ اخیر از منظر راهبردی ناموفق ارزیابی شد و بر تداوم رویارویی با ایران در قالبی جدید تأکید شد.

شرکت‌کنندگان همچنین از فرسایش ارکان سنتی دکترین امنیتی این رژیم شامل بازدارندگی، هشدار زودهنگام و قاطعیت نظامی سخن گفتند و خواستار حرکت به سمت راهبرد «پیشگیری مستمر» و آمادگی برای جنگی چندجبهه‌ای شدند.

در کنار تهدیدات خارجی، بحران‌های داخلی از جمله شکاف‌های اجتماعی، چالش خدمت نظامی حریدی‌ها و کاهش انسجام اجتماعی نیز به‌عنوان عواملی مؤثر بر امنیت ملی رژیم صهیونیستی مورد توجه قرار گرفت.

در بخش دیگری از مباحث کنفرانس، بر ضرورت بازتعریف روابط امنیتی با ایالات متحده و توسعه ائتلاف‌های منطقه‌ای تأکید شد.

سخنرانان معتقد بودند که تحولات اخیر نشان داده اتکای صرف به برتری نظامی و حمایت واشنگتن برای تحقق اهداف امنیتی کافی نیست و رژیم صهیونیستی ناگزیر است دکترین امنیتی خود را متناسب با واقعیت‌های جدید منطقه و پیامدهای جنگ اخیر با ایران بازنویسی کند.

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