اوچا درباره گرسنگی در افغانستان: چه معنایی دارد ماندن، وقتی هر وعده غذایی نامعلوم است؟!

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان (اوچا) امروز (دوشنبه ۱۲ مرداد) در ارتباط با افزایش فقر و گرسنگی مردم افغانستان، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: چه معنایی دارد ماندن وقتی هر وعده غذایی نامعلوم است؟
اوچا ادامه داد: در سال ۲۰۲۶ شرکای بشردوستانه قصد دارند به ۱۱.۹ میلیون نفر کمک غذایی برسانند. تا ماه مه فقط به ۴.۳ میلیون نفر کمک رسیده است، اما میلیونها نفر دیگر همچنان با گرسنگی روبهرو هستند چون کمبود بودجه نیازهای حیاتی را بیپاسخ گذاشته است.
این اعلام در حالی صورت گرفته که بر اساس برنامه نیازهای بشردوستانه و پاسخ ۲۰۲۶، حدود ۲۱.۹ میلیون نفر در افغانستان (نیمی از جمعیت این کشور) به کمک نیاز دارند و شرکای سازمان ملل هدفگذاری کردهاند به ۱۷.۵ میلیون نفر مساعدت کنند. بخش امنیت غذایی و کشاورزی این سازمان (FSAC) برای پوشش ۱۱.۹ میلیون نفر به بیش از ۶۵۰ میلیون دلار نیاز دارد، اما کمبود منابع مالی باعث شده روند کمکرسانی بهشدت کند شود.
سالها جنگ، خشکسالیهای پیاپی، بازگشت میلیونها مهاجر و محدودیتهای اقتصادی، ناامنی غذایی افغانستان را به یکی از شدیدترین بحرانهای جهان تبدیل کرده است. اوچا بار دیگر از جامعه بینالمللی خواسته با افزایش کمکهای مالی، از تشدید گرسنگی در این کشور جلوگیری کنند.
.............
پایان پیام/
نظر شما