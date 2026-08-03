غرور و تکبر ریشه بسیاری از گناهان و انحرافات است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین حبیب‌الله فرحزاد شب گذشته در محفل معارفی حرم مطهر بانوی کرامت، با بیان اینکه صلوات بر پیامبر اکرم (ص) و اهل‌بیت (ع) برترین ذکر، دعا و کوتاه‌ترین راه توسل به خداوند است، اظهار داشت: این ذکر، نشانه محبت و پیوند قلبی با رسول خدا (ص) است و بر اساس روایات، نزدیک‌ترین افراد به پیامبر اکرم (ص) در روز قیامت کسانی هستند که در دنیا بیشترین صلوات را بر محمد و آل محمد فرستاده‌اند.

وی با اشاره به خطر غرور و تکبر، این رذیله اخلاقی را ریشه بسیاری از گناهان و انحرافات دانست و افزود: انسان زمانی که انتقادپذیر نباشد، خطای خود را نپذیرد و همواره خود را برتر از دیگران بداند، در مسیر خودخواهی و منیت قرار گرفته است؛ مسیری که شیطان نیز به سبب آن از درگاه الهی رانده شد.

استاد حوزه علمیه با اشاره به داستان حضرت آدم (ع) و ابلیس، تصریح کرد: تفاوت اساسی میان حضرت آدم (ع) و شیطان در پذیرش خطا بود؛ حضرت آدم (ع) به اشتباه خود اعتراف و توبه کرد، اما ابلیس به دلیل تکبر، هرگز حاضر به پذیرش خطای خود نشد و همین روحیه او را برای همیشه از رحمت الهی دور ساخت.

وی با بیان اینکه حتی ذره‌ای تکبر می‌تواند انسان را از سعادت محروم کند، خاطرنشان کرد: در روایات آمده است کسی که به اندازه ذره‌ای غرور در دل داشته باشد، شایستگی ورود به بهشت را نخواهد داشت؛ از این‌رو مؤمن باید همواره با تواضع، مراقب نفس خود باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین فرحزاد ادامه داد: غرور تنها به ثروت و مقام محدود نمی‌شود، بلکه ممکن است انسان به عبادت، علم، جایگاه اجتماعی یا حتی اعمال دینی خود نیز مغرور شود و همین مسئله، ارزش عبادت او را از بین ببرد.

وی با اشاره به دعای مکارم‌الاخلاق امام سجاد (ع) گفت: آن حضرت از خداوند می‌خواهد که عبادتش را به سبب عجب و خودپسندی تباه نکند؛ زیرا عبادتی که با غرور همراه باشد، نزد خداوند ارزشی نخواهد داشت.

سخنران حرم مطهر بانوی کرامت با نقل روایتی از بنی‌اسرائیل اظهار داشت: فردی پس از سال‌ها عبادت، هدیه‌ای به درگاه الهی تقدیم کرد؛ اما به دلیل آلودگی به خودبینی، عملش پذیرفته نشد. هنگامی که صادقانه نفس خود را سرزنش کرد و غرورش شکست، خداوند همان حالت فروتنی را از سال‌ها عبادت او برتر دانست.

وی تأکید کرد: شکستن نفس، اعتراف به کاستی‌ها و دوری از خودبرتربینی، از مهم‌ترین عوامل رشد معنوی انسان است و خداوند دل‌های شکسته و متواضع را بیش از هر چیز دوست دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین فرحزاد در پایان با اشاره به مقام والای شهدا، گفت: انسان هرچه بیشتر از خودخواهی فاصله بگیرد و در مسیر بندگی و اخلاص گام بردارد، به قرب الهی نزدیک‌تر خواهد شد.

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