تجمع «دسته خونخواهی امام شهید» در مقابل موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) +تصاویر و فیلم

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ زائران اربعین حسینی با در دست داشتن پرچم‌های خونخواهی و سر دادن شعارهای «لبیک یا حسین» و «خونخواهی امام شهید»، بر ضرورت خونخواهی امام شهید تأکید کرده و آن را وظیفه‌ای شرعی و مسئولیتی بر عهده همه مسلمانان دانستند.

زائران ایرانی، عراقی و دیگر کشورهای اسلامی در فضایی آکنده از همدلی و وحدت، یک‌صدا شعار خونخواهی سر دادند و بر استمرار راه عاشورا، پاسداری از آرمان‌های شهدای جبهه حق و ایستادگی در برابر دشمنان امت اسلامی تأکید کردند.

این اجتماع با حضور زائران از ملیت‌های مختلف، جلوه‌ای از همبستگی امت اسلامی در مسیر اربعین حسینی بود و شرکت‌کنندگان با برافراشتن پرچم‌های خونخواهی، بر تداوم راه امام حسین(ع) و وفاداری به آرمان‌های نهضت عاشورا تأکید کردند.

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