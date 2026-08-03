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تجمع «دسته خونخواهی امام شهید» در مقابل موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) +تصاویر و فیلم

۱۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۶:۵۴
کد مطلب: 1848193
تجمع «دسته خونخواهی امام شهید» در مقابل موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) +تصاویر و فیلم

تجمع «دسته خونخواهی امام شهید» با حضور گسترده زائران ایرانی، عراقی و جمعی از زائران دیگر کشورهای اسلامی که همگی پرچم‌های «خونخواهی امام شهید» را در دست داشتند، در مقابل موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) در عمود ۱۰۸۰ مسیر نجف به کربلا برگزار شد.

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به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ زائران اربعین حسینی با در دست داشتن پرچم‌های خونخواهی و سر دادن شعارهای «لبیک یا حسین» و «خونخواهی امام شهید»، بر ضرورت خونخواهی امام شهید تأکید کرده و آن را وظیفه‌ای شرعی و مسئولیتی بر عهده همه مسلمانان دانستند.

زائران ایرانی، عراقی و دیگر کشورهای اسلامی در فضایی آکنده از همدلی و وحدت، یک‌صدا شعار خونخواهی سر دادند و بر استمرار راه عاشورا، پاسداری از آرمان‌های شهدای جبهه حق و ایستادگی در برابر دشمنان امت اسلامی تأکید کردند.

این اجتماع با حضور زائران از ملیت‌های مختلف، جلوه‌ای از همبستگی امت اسلامی در مسیر اربعین حسینی بود و شرکت‌کنندگان با برافراشتن پرچم‌های خونخواهی، بر تداوم راه امام حسین(ع) و وفاداری به آرمان‌های نهضت عاشورا تأکید کردند.

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محسن کرمعلی

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