به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پروانه هادی‌زاده معاون تبلیغات و روابط عمومی حزب مؤتلفه اسلامی در گفتگو با خبرنگار ابنا از برگزاری مراسم روضه دهه آخر صفر این حزب خبر داد.

وی اظهار کرد: این مراسم از روز سه‌شنبه ۱۳ مردادماه، هم‌زمان با اربعین حسینی، آغاز می‌شود و تا ۲۱ مردادماه، مصادف با سالروز شهادت امام رضا(ع)، ادامه خواهد داشت. این مراسم هر شب پس از اقامه نماز مغرب و عشا در مؤسسه فرهنگی شهدای مؤتلفه اسلامی برگزار می‌شود و تا ساعت ۲۲ ادامه خواهد داشت.

هادی‌زاده با اشاره به برنامه‌های این مراسم گفت: حجت‌الاسلام والمسلمین میثم علی‌پناه در این ایام با موضوع «جایگاه تحزب و تشکیلات از نگاه اهل‌بیت(ع) و اسلام» به سخنرانی خواهد پرداخت و محسن زین‌الدین نیز به مرثیه‌سرایی و مداحی خواهد پرداخت.

وی با اشاره به ویژه برنامه این مراسم گفت: از ویژه برنامه این مراسم بایدگفت؛ خانواده شهدای جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه نیز در این مراسم حضور خواهند داشت و ثواب مجالس روضه به روح مطهر تمامی شهدا، قائد عظیم‌الشان رهبر معظم انقلاب، به‌ویژه شهدایی که خانواده‌های آنان در مراسم حضور دارند، اهدا خواهد شد.

همچنین در این مراسم از خانواده‌های سرداران شهید دعوت شده است تا با حضور خود این مجلس را به یاد شهدا عطرآگین نمایند و از مقام شامخ شهدا تجلیل و تکریم شود.

معاون روابط عمومی و تبلیغات حزب مؤتلفه اسلامی با بیان اینکه برگزاری مراسم روضه دهه آخر صفر سابقه‌ای بیش از شش دهه دارد، تصریح کرد: این مراسم از زمان شروع فعالیت حزب مؤتلفه اسلامی در دهه ۴۰ شمسی، چه پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و چه پس از آن، هر سال بدون وقفه برگزار شده و همواره شخصیت‌های برجسته دینی، سیاسی و انقلابی در آن حضور داشته‌اند.

هادی‌زاده خاطرنشان کرد: مراسم امسال با توجه به رخدادهای اخیر، از جمله جنگ و شهادت قائد عظیم امت، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، حال و هوایی متفاوت خواهد داشت و مفاهیمی همچون حماسه، ایثار، مقاومت و پاسداشت راه شهدا در محور برنامه‌ها قرار خواهد گرفت.

وی در پایان گفت: علاوه بر سخنرانی و مداحی، برنامه‌هایی همچون تلاوت قرآن کریم، ادعیه‌خوانی چون زیارت عاشورا، دعای توسل، دعای کمیل و برپایی موکب شهدای مؤتلفه اسلامی برگزار خواهد شد و از عموم مردم دعوت می‌شود با حضور در این مراسم معنوی، در پاسداشت شعائر دینی و گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدا مشارکت کنند.



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