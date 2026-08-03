به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله رمضانی، دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت(ع) که برای حضور در آیین جهانی پیاده‌روی اربعین به کربلا مشرف شده، در این دیدار، ضمن تشکر از همکاری‌های صورت‌گرفته برای مراسم تشییع، نماز و خدمت‌رسانی به زوار در این مدت، آن را خدمتی در مسیر مکتب اهل‌بیت(ع) دانست. وی با اشاره به بی‌نظیر بودن مراسم تشییع رهبر شهید، آن را در تاریخ ایران بی‌سابقه خواند و خاطرنشان کرد که حضور اقشار و ادیان مختلف در این مراسم، نشان‌دهنده ابعاد گسترده شخصیت ایشان بود.

آیت‌الله رمضانی با یادآوری بینش امام شهید گفت: امام شهید یک ماه پیش از شهادت، پیش‌بینی کرده بود که ایستادگی در برابر نظام سلطه، حوادث بزرگی را رقم خواهد زد که نتیجه آن بیدار شدن و به صحنه آمدن مردم خواهد بود.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) در ادامه گزارشی از فعالیت‌های مجمع ارائه کرد و افزود: ویکی‌شیعه با بیش از ۴۶ هزار مدخل به زبان‌های مختلف، در ایام عادی روزانه ۶۰۰ هزار بازدید دارد که در مناسبت‌های مذهبی افزایش می‌یابد؛ انتشارات بیش از ۲۰۰۰ عنوان کتاب به ۲۸ زبان ترجمه شده است؛ خبرگزاری ابنا اخبار مربوط به شیعیان و شخصیت‌ها را به ۲۷ زبان منتشر می‌کند؛ دانشگاه بین‌المللی اهل‌بیت(ع) این دانشگاه هم‌اکنون ۱۴۵۰ دانشجو از ۳۹ کشور در ۲۷ رشته (از علوم انسانی تا مهندسی و پزشکی) دارد که ۹۹ درصد آنان خارجی هستند و از نظر تنوع بین‌المللی در جایگاه نخست قرار دارد.

شیخ عبدالمهدی الکربلایی، تولیت حرم امام حسین(ع)، نیز با تجلیل از شخصیت علمی و سوابق جهادی امام شهید گفت: «شخصیت والای ایشان، وی را از چهره‌های کم‌نظیر کرده بود و مراسم تشییع باشکوه در عراق، تنها گوشه‌ای از استحقاق مقام شامخ ایشان بود. احترام و تجلیل از ایشان بر ما واجب بود.»

تولیت حرم امام حسین(ع) با اشاره به اخلاص و روگردانی رهبر شهید امت از دنیا، بر اهمیت ترویج میراث فکری شیعه تأکید کرد و افزود: «ما میراث عظیمی همچون نهج‌البلاغه، صحیفه سجادیه و رساله الحقوق داریم که نشر و عمل به آن‌ها باید در اولویت باشد.»

وی در پایان با اشاره به روحیه اخلاص امام شهید گفت: «یکی از بزرگان به ایشان پیشنهاد کرد برای ترویج جایگاه علمی و مرجعیت خود هزینه کند، اما شهید با قاطعیت گفت: “من حتی یک ریال هم برای شخص خودم هزینه نمی‌کنم.” حتی وقتی به ایشان گفتند این کار برای تقویت جمهوری اسلامی نیز مفید است، ایشان بیان داشتند من برای خودم این کار را نمی‌کنم، اما اگر هزینه کردن برای نشر و ترویج معارف اهل‌بیت (ع) باشد، هر آنچه در توان دارم در طبق اخلاص می‌گذارم.

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