چالش سنت و مدرنیته در جهان اسلام

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وبسایت Morocco World News در تحلیلی به تأثیرات مدرنیته بر جوامع مسلمان پرداخته و تأکید کرده است که مدرنیته با ابعادی چون صنعتیسازی، عقلگرایی، جهانیشدن، فرصتها و چالشهای تازهای برای مسلمانان بههمراه آورده است.
این گزارش با اشاره به رویکردهای فکری متنوع از «اسلام مدرن» تا «نئومدرنیسم» یادآور میشود که مدرنیته بهمعنای کنار گذاشتن سنت نیست، بلکه میتواند با بازاندیشی و تفسیر نوین، به احیای ارزشهای دینی و اخلاقی منجر شود.
در این تحلیل، محورهایی چون تحول فقه اسلامی بر پایه مدرنیته اسلامی، توجه به اخلاق فراتر از چارچوبهای حقوقی، نقش زنان در تحلیلها و همچنین گسترش استفاده از فناوریهای دیجیتال در نشر و آموزش معارف اسلامی مورد توجه قرار گرفته است.
بهگفته نویسنده، جهان اسلام در برابر سه گزینه قرار دارد: تکرار سنت، رد کامل آن یا بازخوانی خلاقانه. وی تأکید میکند تنها بازخوانی هوشمندانه و منطبق با شرایط زمان، میتواند مسیری برای پایداری و تقویت هویت دینی در دوران مدرن فراهم کند.
