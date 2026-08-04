استقرار ۵۴ هزار نیروی الحشد الشعبی برای تأمین امنیت زائران اربعین

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ فرماندهی عملیات الحشد الشعبی عراق در کنار اقدامات گسترده امنیتی، از ارائه خدمات پزشکی و پشتیبانی بیسابقه به زائران اربعین حسینی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق(واع)، یاسر حسین العیساوی، معاون رئیس ستاد کل الحشد الشعبی در امور عملیات امروز سهشنبه از آغاز طرح گسترده خود در ۷ محور برای تأمین امنیت و خدمترسانی به زائران اربعین حسینی خبر داد و در کنفرانسی خبری تصریح کرد: بیش از ۵۴ هزار نیرو در قالب ۷۰ تیپ برای حفاظت از مرزها و تمام محورها و جادههای منتهی به کربلای معلی مستقر شدهاند.
وی افزود: سه مقر فرماندهی اصلی در استانهای منطقه فرات مرکزی تأسیس شده است و تمام بخشهای پشتیبانی و مدیریتی الحشد الشعبی با هماهنگی کامل با سایر نیروهای امنیتی و کمیته زیارتهای میلیونی در حال ارائه خدمات هستند.
همچنین علی الحمدانی، فرمانده عملیات فرات مرکزی الحشد الشعبی، تصریح کرد: این فرماندهی به تنهایی ۲۴,۴۵۰ نیرو را در ۵۷۷ نقطه امنیتی میدان داده است و علاوه بر اقدامات حفاظتی، بیش از ۵۰۰ تیم و مرکز پزشکی نیز برای ارائه خدمات درمانی به زائران در سراسر مسیرها مستقر شدهاند.
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