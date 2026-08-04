به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی استان شیعهنشین دایکندی میگویند که ماموران امر به معروف طالبان در این استان در روزهای اخیر زنان و دختران را به شدت مورد بازپرسی قرار میدهند.
یک منبع محلی که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، بیان داشت که ماموران امر به معروف طالبان در روزهای اخیر سختگیریها را افزایش داده، زنان و دختران را به دلیل عدم رعایت پوشش مورد نظر آنها(چادری یا برقع) در فضای عمومی مورد بازپرسی قرار میدهند.
این منبع در ادامه بیان داشت که او از گوشه و کنار استان دایکندی مطلع میشود که برخی از دختران مفقود میشوند و مشخص نیست که آیا بازداشت شده، از سوی فردی ربوده شده و یا خانوادهاش را ترک گفته که نوعی نگرانیهای اجتماعی را به وجود آورده است. وی تصربح کرد که البته خودش چنین چیزی را شاهد نبوده است.
این نگرانیها پس از آن در استان دایکندی اوج میگیرد که روند بازداشت زنان و دختران به اتهام بدحجابی در استان هرات همچنان ادامه دارد و استمرار این وضعیت بر خانوادهها در سایر استانهای افغانستان از جمله دایکندی، بامیان و بلخ، تاثیر منفی گذاشته است.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، حکومت محلی طالبان در استان هرات از زنان و دختران انتظار دارند که هنگام خروج از خانه برقع(چادری) بپوشند؛ انتظاریکه اکثریت مردم افغانستان آن را جزء از ارزشهای دینی و اسلامی خود نمیدانند.
از سوی دیگر، دیدبان حقوق بشر گزارشی را در آستانه پنج سالگی بازگشت طالبان به قدرت منتشر کرده که در این گزارش تأکید شده طالبان افغانستان را یکی از وخیمترین کانونهای بحران حقوق بشری در جهان به ویژه برای زنان و دختران مبدل کردهاند.
در گزارش این نهاد حقوق بشری آمده است که زنان و دختران علاوه بر ممنوعیت آموزش، با محدودیتهای شدید در زمینه اشتغال، آزادی بیان و تردد در خارج از خانه مواجه هستند.
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