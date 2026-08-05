پیکر بیش از ۹ هزار شهید در غزه همچنان زیر آوار است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ مدیرکل وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه در اظهاراتی گفت: پیکر بیش از ۹ هزار شهید همچنان در زیر آوار است و امکان دفن آنها فراهم نشده است.

منیر البرش اضافه کرد: رژیم اشغالگر فقط بر روی کاغذ کشتار ملت فلسطین را متوقف کرده است و همچنان به کشتار مردم ادامه می‌دهد.

وی با بیان اینکه در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۲۰ نفر در نوار غزه به شهادت رسیده‌اند، افزود: دشمن اشغالگر حتی ما را از تشییع و دفن آبرومندانه شهدا محروم کرده است و بیشتر شهدا زنان، کودکان و غیرنظامیان هستند.

البرش تصریح کرد: ما همواره صدای فریاد گرفتار شدگان در زیر آوارها را می‌شنیدیم اما امکانات نجات آنها را در اختیار نداشتیم.

وی گفت: فاجعه غزه به تعداد شهدا نیست بلکه به تعداد خانواده‌هایی است که به طور کامل از لیست ثبت احوال حذف شده و منازلی است که به گورهای دسته جمعی تبدیل شد.

غزه روز سه‌شنبه شاهد بزرگترین مراسم تشییع بود که در جریان آن پیکرهای ۱۱۲ شهیدی که از زیر آوار خارج شده‌اند با حضور مردم تشییع شد.

محمود بصل سخنگوی دفاع مدنی غزه در جریان مراسم تشییع این شهدا گفت: ای جهانیان از شما می‌پرسم چرا کودکان در غزه کشته می شوند؟ به ما جواب بدهید ای آزادگان دنیا!

به گفته منابع فلسطینی، داده‌ها نشان می‌دهد که تعداد کل قربانیان خانواده‌های ابوشریعه و الحساینه در آن مکان به ۳۰۸ شهید و مفقود رسیده است. این یکی از دردناک‌ترین قتل عام‌ها در نتیجه بمباران نوار غزه توسط رژیم صهیونیستی محسوب می‌شود.

ده‌ها خانواده هنوز در انتظار خبری از عزیزان مفقود خود هستند زیرا عملیات جست‌وجو برای خارج کردن اجساد از زیر آوار خانه‌ها و ساختمان‌های ویران شده در نقاط مختلف این باریکه ادامه دارد.

این مراسم تشییع ماه‌ها پس از آن برگزار می‌شود که دسترسی به قربانیان به دلیل شدت عملیات نظامی اسرائیل و وسعت تخریب وارده به منطقه ممکن بود. تیم‌های دفاع مدنی و امداد و نجات سرانجام توانستند به محل برسند و تعدادی از اجساد را جمع‌آوری کنند.

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