تلاش برای ترور؟ بازداشت فرد مسلح در زمین گلف ترامپ

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رسانههای آمریکایی شامگاه سهشنبه به وقت محلی اعلام کردند: یک مرد ۳۸ ساله به نام «جینین جان تایله» پیش از حضور ترامپ در زمین گلف او در رانچو پالوس وردس کالیفرنیا بازداشت شد.
شبکه فاکس نیوز وابسته به جمهوریخواهان آمریکا گزارش داد: مقامها اعلام کردند که یک مظنون مسلح به نام جینین جان تایله ۳۸ ساله که پیش از حضور ترامپ، در حال زیر نظر گرفتن تدابیر و آمادهسازیهای امنیتی بوده است، در زمین گلف ترامپ بازداشت شد.
پلیس اعلام کرد که ماموران یک قبضه تفنگ از نوع «AR » که بهطور غیرقانونی تغییر داده شده بود، جلیقه ضدگلوله، خشابهای با ظرفیت بالا، مهمات و دفترچههایی حاوی «اظهارات نگرانکننده» کشف کردهاند.
شبکه سی ان ان وابسته به حزب دموکرات آمریکا نیز شامگاه سهشنبه به وقت محلی گزارش داد: پلیس لسآنجلس روز سهشنبه در بیانیهای اعلام کرد که یک مرد مسلح روز یکشنبه در خارج از باشگاه ملی گلف ترامپ در جنوب کالیفرنیا پس از مشاهده ماموران فدرال بازداشت شده است.
یک نیروی اجرای قانون فدرال به سیانان گفت که در حال حاضر هیچ نشانهای وجود ندارد که این فرد در حال برنامهریزی برای حمله به دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا بوده باشد اما تحقیقات همچنان ادامه دارد.
گفتنی است، ترامپ روز سهشنبه به وقت شرق آمریکا، برای شرکت در مراسم کمیته ملی جمهوریخواهان به لسآنجلس سفر کرده است.
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