تغییر واقعی، تحقق اراده مردم بحرین و دستیابی به حاکمیت کامل است

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شورای سیاسی ائتلاف جوانان انقلاب ۱۴ فوریه بحرین به مناسبت اربعین حسینی تأکید کرد که مردم بحرین همچنان بر مسیر ایمان، عزت و کرامت پایدار هستند و بر حفظ ارزشهای عاشورا و آرمان الهی آن در دفاع از حق و مقابله با ظلم و ستمگران پای میفشارند.
این شورا اعلام کرد: غرور و سرکشی حمد بن عیسی آلخلیفه و نظام او و پافشاری برای جلوگیری از زیارت اربعین توسط مردم بحرین و اعمال محدودیتهای امنیتی و فشار بر سفرهای زیارتی به اماکن مقدس در عراق، ایران و سوریه، نشاندهنده تداوم رویکرد خصمانه و اشغالگرانه رژیم خلیفهای برای ریشهکن کردن مردم اصیل بحرین است.
این ائتلاف افزود: رژیم آلخلیفه در این مسیر، موجودیت تاریخی و ریشهدار مردم بحرین را هدف قرار داده و با نظام دینی و اجتماعی آنان که توسط فقهای بزرگ بنیان گذاشته شده، مبارزه میکند؛ چراکه دریافته است این نظام دینی، دژ مستحکمی است که مردم بحرین در طول تاریخ برای مقابله با اشغالگریهای خارجی به آن تکیه کردهاند.
شورای سیاسی ائتلاف ۱۴ فوریه همچنین خاطرنشان کرد: آنچه خواب آلخلیفه را آشفته میکند این است که دو قرن و نیم اشغالگری، کشتار، تجاوز و سرکوب نتوانسته اهداف آنان را برای نابودی هویت و موجودیت مردم بحرین محقق کند.
این شورا مدعی شد: حمد بن عیسی آلخلیفه، جنایتکارترین و سرکوبگرترین فرد در میان خاندان آلخلیفه در قبال باورها و شعائر مردم بحرین است و بر اساس طرحی خبیثانه حرکت کرده که از اعطای تابعیت به بیگانگان و وارد کردن مزدوران، محاصره شیعیان و نهادهای آنان، ایجاد اختلافات مذهبی، تعقیب علما و اعلام جنگ علیه باورهای دینی از طریق تروریسم، کشتار، سلب تابعیت و کوچ اجباری تشکیل شده است.
در ادامه این بیانیه آمده است: جنگ حاکم بحرین علیه اعتقادات و شعائر مردم، بخشی از انتقامگیری سازمانیافتهای است که با حمایت کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، رژیم صهیونیستی و آمریکا انجام میشود؛ چراکه مردم بحرین با سیاستهای آلخلیفه در زمینه عادیسازی روابط، وابستگی و استبداد مخالفت کردهاند.
ائتلاف ۱۴ فوریه تأکید کرد: مردم بحرین همچنان بر حمایت از ملتهای مظلوم در فلسطین، لبنان و یمن و ایستادگی در برابر تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه مردم ایران پایبند هستند و حضور پایگاههای خارجی در کشور را که برخلاف اراده مردم است و برای حمله به جبهه مقاومت و ملتهای آن مورد استفاده قرار میگیرد، رد میکنند.
این شورا در ادامه بیان کرد: آلخلیفه توطئههای خود علیه مردم را افزایش داده و با دشمنان امت از جمله صهیونیستها، آمریکاییها و گروههای تکفیری همپیمان شدهاند و همچنان در مسیر وارد کردن نیروها و پایگاههای خارجی از راههای زمینی، هوایی و دریایی حرکت میکنند؛ آخرین مورد آن نیز حضور نیروهای ایتالیایی و پیش از آن تلاش برای وارد کردن نیروهای وابسته به شبهنظامیان جولانی بوده است.
شورای سیاسی ائتلاف جوانان انقلاب ۱۴ فوریه در پایان اعلام کرد: مسیر تغییر که اراده مردم را محقق میکند، دستیابی به آزادی، عدالت و حاکمیت کامل است؛ مسیری که بر پایه تدوین قانون اساسی جدید توسط مردم و از طریق نمایندگان واقعی آنان شکل میگیرد و به پایان یافتن کامل دوران حاکمیت آلخلیفه و برچیده شدن تمامی آثار نامطلوب آن و پیامدها و فجایعی که به همراه داشته است، منجر خواهد شد.
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