به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شهرک امید سبز معروف به شهرک حاجی نبی از بزرگ‌ترین شهرک‌های شیعه‌نشین غرب کابل است که به‌تازگی وزارت دادگستری طالبان آن را دولتی اعلام کرده و به ساکنان آن هشدار تخلیه داده است.

هرچند وزارت دادگستری در مورد تخلیه این شهرک اطلاعیه رسمی صادر نکرده، اما گزارش شده که این وزارت به مالکان خانه‌ها اطلاع داده از هرگونه فروختن یا اجاره دادن خانه‌ها خودداری کنند و گفته می‌شود به ساکنان شهرک مهلت داده شده تا روز پنج‌شنبه (۱۴ مرداد) خانه و مغازه‌های خود را تخلیه کنند.

وزارت دادگستری طالبان بیش از۱۵۰۰ جریب زمین این شهرک را دولتی اعلام کرده و آمارهای غیررسمی نشان می‌دهد حدود ۷ تا ۱۰ هزار خانه در آن ساخته شده که باید تخلیه شود.

شهرک امید سبز از آن جهت به شهرک «حاجی نبی» شهرت یافته که زمین‌های آن توسط حاجی نبی، برادر محمدکریم خلیلی، رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان و معاون دوم ریاست‌جمهوری حامد کرزی، به مردم فروخته شده است. از همین روی پای یکی از اعضای خانواده‌ این چهره سیاسی شیعه در پرونده شهرک دخیل است.

اکنون آقای خلیلی در اعلامیه‌ای که با عنوان حزب وحدت اسلامی منتشر شده، گفته است که شهرک امید سبز یکی از شهرک‌های منظم و برنامه‌ریزی‌شده‌ای است که با نظارت وزارت شهرسازی و بر پایه سندهای شرعی معتبر، اسناد رسمی مالکیت، تأیید از ادارات ذی‌صلاح و مجوزهای قانونی ساخته و ایجاد شده است.

این شخصیت سیاسی شیعه افغانستان با رد اقدامات طالبان برای تخلیه شهرک امید سبز تأکید کرده که اراضی این شهرک از مالکانی خریداری شده که بر اساس اسناد موجود سال‌ها و نسل‌ها مالک این زمین‌ها بوده‌اند، دارای سندهای معتبر و سوابق پرداخت مالیات بوده‌اند. تمام مراحل خرید، تأیید، اخذ مجوز و ساخت شهرک با هدف رعایت قانون و احترام به حقوق مالکیت انجام شده و هزاران خانواده با اعتماد به اعتبار اسناد و مجوزهای موجود، سرمایه و حاصل سال‌ها تلاش و زندگی خود را برای تأمین سرپناه در این شهرک هزینه کرده‌اند.

شهرک امید سبز با مهندسی نوین از مدرن‌ترین شهرک‌های کابل شناخته می‌شود که از ابتدا تاکنون بیشتر سرمایه‌داران نسبی و مقامات حکومت سابق در آن خانه خریدند یا روی زمین‌ها ساخت‌وساز کردند که هزینه‌های آن به هزاران دلار می‌رسد.

هر شهروند حق دارد خانه‌ای داشته باشد

در این گزارش دیدگاه برخی از شهروندان شیعه کابل که نخواستند نام‌شان ذکر شود، بازتاب یافته است که نظرات‌شان را در مورد اقدام وزارت دادگستری طالبان ارائه کرده‌اند.

یکی از ساکنان غرب کابل به خبرنگار ابنا گفت که استرداد زمین‌های دولتی یا جلوگیری از غصب زمین‌ها اقدام خوبی است، اما مردم عادی که با خون و جان‌شان مایه گذاشتند و با اسناد و مدارک چند وجب زمین را برای ساختن سرپناه خریداری کردند، حالا پس از سال‌ها زندگی کجا بروند؟

این ساکن کابل در ادامه بیان داشت که هر شهروند حق دارد خانه‌ای برای زندگی داشته باشد و اگر مشکلی برای خانه‌های مردم وجود دارد، دولت مسئولیت دارد که راه‌حلی پیدا کند و مردم هم از آن استقبال کنند، اما تخلیه و کوچ اجباری راه‌حل نیست و نباید سرپناه مردمی گرفته شود که تمام امیدشان همان یک منزل مسکونی است.

حاجی نبی به کابل بیاید و مدارک قانونی ارائه کند

در حالی‌که حاجی نبی، برادر کریم خلیلی، در کابل حضور ندارد، اما ساکنان غرب کابل خواستار حضور او در کابل برای ارائه مدارک قانونی به ادارات طالبان شده‌اند.

محمدعلی حسنی در این رابطه می‌گوید که شهرک امید سبز مسئله بزرگی برای ساکنان غرب کابل است و ایجاب می‌کند که حاجی نبی شخصاً در کابل حضور یافته و اسناد مالکیت زمین‌ها را به وزارت دادگستری تحویل دهد تا هزاران خانواده از این دردسر رهایی پیدا کنند.

او بیان داشت که اگر حضور شخص حاجی نبی در کابل ممکن نیست، برای حل این مشکل به‌صورت علنی ظاهر شود و وکیل رسمی در افغانستان بگیرد تا مدارک را از راه‌های قانونی پیگیری کند.

برخی دیگر از ساکنان غرب کابل معتقدند که مردم زمین‌های شهرک را با اسنادی که گفته شده معتبر و قانونی است از برادر کریم خلیلی خریداری کرده‌اند و مقامات طالبان باید شخص فروشنده را پیدا و مورد تحقیق قرار دهند؛ نباید به مردم عادی ظلم شود.

سرور شاهی در این مورد می‌گوید: «رهبران ما اگر با شهرک‌سازی و خانه‌سازی دقت می‌کردند، امروز مردم با مشکل مواجه نمی‌شدند؛ حالا هم راه‌حل وجود دارد و آن این است که مدارک معتبر ارائه شود و همان سند شرعی است که قبلاً از طریق حکومت وقت صادر شده و اگر این اسناد موجود باشد مشکلی نیست و مالکان خانه‌ها هم نگرانی نداشته باشند.»

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