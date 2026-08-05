لبنان و سوریه بر تقویت هماهنگی امنیتی در مرزها و تسریع بازگشت آوارگان تأکید کردند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزیر کشور و شهرداری‌های لبنان، احمد الحجار، در دیدار با سرتیپ ملهم الشنتوت، معاون وزیر کشور سوریه در امور امنیتی، راه‌های توسعه روابط میان وزارتخانه‌های کشور دو کشور و تقویت هماهنگی‌های امنیتی را بررسی کرد.

دو طرف بر اهمیت فعال‌سازی کانال‌های ارتباط مستقیم و تبادل اطلاعات، به‌ویژه در حوزه مقابله با تروریسم و چالش‌های امنیتی مشترک، تأکید کردند.

در این نشست، سازوکارهای همکاری در گذرگاه‌های مرزی نیز مورد بحث قرار گرفت و طرفین بر ضرورت هماهنگی برای مقابله با قاچاق مواد مخدر، سلاح و انسان و همچنین تشدید همکاری‌های میدانی برای مقابله با جرایم فرامرزی تأکید کردند.

همچنین ادامه اجرای برنامه بازگشت آوارگان سوری به کشورشان، بر اساس سازوکارهای مورد توافق، از دیگر محورهای اصلی این گفت‌وگوها بود.

در پایان این دیدار، هیأت‌های لبنانی و سوری توافق کردند ارتباطات و رایزنی‌های خود را ادامه داده و با برگزاری نشست‌های دوره‌ای، روند اجرای توافقات را پیگیری و به اقدامات عملی تبدیل کنند.

در این نشست، شماری از مسئولان امنیتی و دیپلماتیک دو کشور، از جمله ایاد الهزاع، کاردار سفارت سوریه در بیروت، و نمایندگان نیروهای امنیت داخلی و اداره کل امنیت عمومی لبنان نیز حضور داشتند.

این نشست در حالی برگزار شد که منابع امنیتی سوریه روز گذشته گزارش‌های منتشرشده درباره آماده‌باش نظامی در مرزهای لبنان و عراق را تکذیب کردند و اعلام داشتند تحرکات امنیتی در شرق سوریه به اختلافات میان دولت سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) مربوط است.

هم‌زمان، اداره کل گذرگاه‌ها و گمرک سوریه نیز از بسته شدن گذرگاه مرزی «العریضه» با لبنان به مدت ۱۵ روز از ششم اوت، به دلیل اجرای عملیات فنی در پل مرزی از سمت لبنان، خبر داد.

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