به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ با کاهش درگیریها و بازگشت تدریجی ساکنان به ضاحیه جنوبی بیروت، بسیاری از خانوادههایی که در جریان جنگ آواره شده بودند، بار دیگر با بحران مسکن روبهرو شدهاند.
گزارشها نشان میدهد بازار اجاره در این منطقه بدون نظارت مؤثر اداره میشود و افزایش تدریجی اجارهبها، دریافت کمیسیونهای سنگین و الزام به پرداخت چندین ماه اجاره بهصورت پیشاپیش، فشار مضاعفی بر مستأجران وارد کرده است.
بر اساس این گزارش، هرچه نشانههای ثبات و بازگشت زندگی عادی در ضاحیه تقویت شده، قیمت اجاره نیز افزایش یافته است. اجاره یک واحد کوچک در مناطقی مانند حی السلم و برج البراجنه از حدود ۲۰۰ دلار آغاز میشود، اما در محلههایی مانند صفیر و الکفاءات به حدود ۳۰۰ دلار میرسد و در برخی مناطق نیز اجاره ماهانه بین ۷۰۰ تا ۹۰۰ دلار متغیر است.
این در حالی است که هزاران واحد مسکونی در حملات سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۶ بهطور کامل یا جزئی تخریب شده و عرضه مسکن بهشدت کاهش یافته است.
گزارش همچنین از گسترش فعالیت دلالان غیررسمی خبر میدهد. برخلاف گذشته که کمیسیون دفاتر املاک بین ۵۰ تا ۱۰۰ دلار بود، اکنون بسیاری از واسطهها معادل یک ماه کامل اجاره را بهعنوان کمیسیون دریافت میکنند.
علاوه بر این، برخی دفاتر با ایجاد شبکهای از بازاریابان و نمایندگان، هزینههای اضافی را به مستأجران تحمیل کرده و از نیاز مردم به مسکن و اشتغال برای کسب سود بیشتر استفاده میکنند.
از دیگر چالشهای پیش روی مستأجران، الزام به پرداخت اجاره سه ماه، شش ماه و حتی یک سال بهصورت پیشاپیش است؛ شرطی که مالکان آن را با استناد به احتمال ازسرگیری درگیریها توجیه میکنند.
تداوم این روند و نبود قوانین بازدارنده، موجب شده حق دسترسی به مسکن برای بسیاری از خانوادههای آسیبدیده از جنگ به کالایی گرانقیمت و دستنیافتنی تبدیل شود.
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