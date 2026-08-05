«هیهات منا الذله» یک مکتب زندگی است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین میثم علی‌پناه، کارشناس دینی، در نخستین جلسه روضه دهه پایانی ماه صفر حزب مؤتلفه اسلامی با اشاره به راه‌های رسیدن به معرفت امام حسین(ع) اظهار داشت: یکی از راه‌هایی که می‌تواند ما را به معرفت حسینی برساند، تفحص در فرمایشات خود حضرت سیدالشهدا(ع) است؛ چراکه آثار و سخنان اهل‌بیت(ع) ما را به صاحبان این آثار راهنمایی می‌کند.

وی افزود: اگر کسی واقعاً می‌خواهد با مرام امام حسین(ع)، سلوک اباعبدالله(ع) و مکتب عاشورا آشنا شود، یکی از بهترین مسیرها این است که در میان فرمایشات به‌جامانده از امام حسین(ع) در صحنه کربلا و پیش از آن، دقت و تأمل کند.

حجت‌الاسلام علی‌پناه با اشاره به جمله معروف امام حسین(ع) «هیهات منا الذله» گفت: هر کسی که حتی نسیمی از کربلا به او رسیده باشد، این جمله را شنیده است که امام حسین(ع) فرمودند: «هیهات منا الذله»؛ یعنی من زیر بار ذلت نمی‌روم.

وی ادامه داد: این جمله یک شعار تاریخی نیست، بلکه یک مکتب زندگی است؛ چراکه قرار نیست انسان در دنیا به هر قیمتی زندگی کند، حتی به قیمت ذلیل شدن. انسان باید در مسیر زندگی خود ارزش پیدا کند، صاحب قیمت شود و به جایگاهی برسد که دیگر هیچ قدرت دنیایی نتواند او را خریداری کند.

شهدا به جایی رسیدند که تنها خدا توان خریدن آنان را داشت

این کارشناس دینی با اشاره به جایگاه شهدا اظهار داشت: بعضی انسان‌ها آن‌قدر ارزشمند و قیمتی می‌شوند که دیگر کسی توان خرید آنها را ندارد؛ همان‌گونه که خداوند درباره مؤمنان می‌فرماید: «إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَیٰ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ».

وی با اشاره به شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: به حاج قاسم گفته بودند امروز بهترین گزینه برای نامزدی ریاست جمهوری شما هستید؛ هم محبوب هستید، هم مشهور و هم در دل مردم جای دارید، اما او پاسخ داده بود: من یک عمر نامزد گلوله‌ها بوده‌ام؛ من در دشت و کوه و بیابان دنبال شهادت می‌گردم.

حجت‌الاسلام علی‌پناه افزود: حاج قاسم آن‌قدر قیمت پیدا کرده بود که دیگر هیچ چیزی در دنیا نمی‌توانست او را بخرد؛ خداوند می‌فرماید من هستم که توان خریدن چنین انسان‌هایی را دارم.

وی با بیان اینکه انسان نباید برای حفظ زندگی دنیایی، عزت خود را از دست بدهد، گفت: اباعبدالله الحسین(ع) فرمودند: «مرگ با عزت، از زندگی ذلیلانه زیباتر است.»

عزت، ملک خداست و خداوند آن را به هر کسی نمی‌دهد

این کارشناس دینی با اشاره به جایگاه عزت در نگاه قرآن اظهار داشت: باید به روح بلند رهبر شهید انقلاب اسلامی درود فرستاد که با عزت جان داد و ایستاده مرد؛ او نرفت که ذلیلانه زندگی کند، بلکه با عزت به شهادت رسید.

وی افزود: این همان حقیقتی است که امام حسین(ع) در روز عاشورا به ما آموخت؛ اینکه انسان باید انتخاب کند که چگونه زندگی کند و چگونه بمیرد.

حجت‌الاسلام علی‌پناه با اشاره به نقش رسانه‌ها در شکل‌دهی افکار عمومی گفت: امروز برخی تصور می‌کنند این موج‌های اجتماعی فقط نتیجه کار رسانه‌هاست، در حالی که رسانه اثر دارد، اما همه چیز در اختیار رسانه نیست؛ دل‌ها در دست خداست.

وی ادامه داد: قرآن کریم می‌فرماید: «إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِیعًا»؛ همه عزت از آن خداست و خداوند حتی ذره‌ای از این ملک را به دیگری واگذار نکرده است.

وی با اشاره به تشییع پیکر یکی از مراجع تقلید در عراق گفت: بعید می‌دانم در تاریخ هزار ساله حوزه نجف که یادگار ماندگار شیخ طوسی است، سابقه داشته باشد که یک مرجع تقلید غیر بومی این‌گونه مورد استقبال مردم قرار گیرد؛ مردم ساعت‌ها پیکر او را روی دست گرفتند و تشییع میلیونی شکل گرفت.

مؤمن باید عزیز زندگی کند

حجت‌الاسلام علی‌پناه در ادامه سخنان خود با اشاره به فلسفه قیام عاشورا اظهار داشت: امام حسین(ع) در پاسخ به کسانی که می‌گفتند چرا با یزید صلح و سازش نکردید، فرمودند: «خداوند اجازه ذلت‌پذیری به من نمی‌دهد؛ هیهات منا الذله».

وی افزود: باید توجه داشت که یزید تنها یک حاکم سیاسی نبود، بلکه شخصیتی بود که حتی ظواهر دینی را نیز رعایت نمی‌کرد؛ فردی که به مقدسات توهین کرد و حرمت حرم خدا و قبر مطهر پیامبر اکرم(ص) را شکست.

این کارشناس دینی گفت: سؤال این است که چرا امام حسین(ع) با چنین شخصی سازش نکرد؟ پاسخ روشن است؛ چون خداوند اجازه نمی‌دهد مؤمن عزت خود را از دست بدهد.

وی تأکید کرد: یکی از مطالبات خداوند از مؤمن این است که عزیز باشد؛ زیرا عزت ملک خداست و انسان حق ندارد این سرمایه الهی را در هر مسیری که خواست هزینه کند.

حجت‌الاسلام علی‌پناه با اشاره به سخنان مرحوم آیت‌الله میرزا جواد تهرانی اظهار داشت: ایشان همواره تأکید می‌کردند انسان باید مراقب باشد کاری نکند که از عزتش کاسته شود؛ مؤمن نباید اقدامی انجام دهد که شخصیت و کرامت او زیر سؤال برود.

حتی ظاهر انسان مؤمن باید همراه با عزت باشد

وی با اشاره به رفتار امام حسین(ع) در روز عاشورا گفت: امام حسین(ع) حتی در انتخاب لباس خود نیز عزت مؤمن را رعایت می‌کردند.

این کارشناس دینی افزود: در روز عاشورا حضرت به یاران خود فرمودند لباس قدیمی برای من بیاورید؛ لباسی که کسی در آن رغبت نکند تا پس از شهادت آن را از بدنم خارج کنند. البته در برخی نقل‌ها آمده است لباسی که حضرت زینب(س) آوردند، برای امام حسین(ع) کوچک بود و ایشان آن را کنار گذاشتند و فرمودند این لباس، لباس ذلت است.

وی ادامه داد: این نکته نشان می‌دهد که مؤمن حتی در پوشش، ظاهر، سخن گفتن، رفتار اجتماعی و روابط فردی خود نیز باید عزت را رعایت کند.

حجت‌الاسلام علی‌پناه گفت: انسان نباید به گونه‌ای رفتار کند که انگشت‌نما شود و عزت او زیر سؤال برود؛ در سخنان، تعاملات اجتماعی و حضور در جامعه نیز باید کرامت و عزت مؤمن حفظ شود.

اگر امام حسین(ع) با یزید سازش می‌کرد، سیدالاحرار نمی‌شد

کارشناس دینی با اشاره به جایگاه جهانی امام حسین(ع) اظهار داشت: اگر امام حسین(ع) با یک طاغوت مانند یزید صلح می‌کرد و کنار می‌آمد، آیا امروز سیدالاحرار و سرور آزادگان جهان بود؟

وی افزود: امروز حتی کسانی که مسلمان و شیعه نیستند، وقتی با عظمت امام حسین(ع) مواجه می‌شوند، در برابر این شکوه و بزرگی سر تعظیم فرود می‌آورند.

حجت‌الاسلام علی‌پناه با اشاره به فلسفه شکل‌گیری هیئت‌های حسینی گفت: هیئت‌های اسلامی از همین مکتب جوشیده‌اند؛ هیئت، کلاس تربیت حسینی است و شهدای ما نیز شاگردان ممتاز این کلاس بودند.

وی ادامه داد: شهدایی که وارد عرصه‌های اجتماعی و سیاسی شدند، نگاهشان به کربلا بود و تلاش کردند گفتمان امام حسین(ع) را در جامعه زنده نگه دارند.

این کارشناس دینی افزود: حتی اگر ـ به فرض محال ـ داستان کربلا را یک افسانه بدانیم، باز هم قهرمان چنین داستانی انسانی دوست‌داشتنی است؛ انسانی که حاضر است همه چیز خود را هزینه کند، عزیزانش را فدا کند، اما زیر بار ذلت نرود.

شهدای مؤتلفه؛ شاگردان مکتب عاشورا

وی با اشاره به شهدای مؤتلفه اسلامی اظهار داشت: شهیدانی مانند محمد بخارایی، مرتضی نیک‌نژاد و دیگر شهدای این جریان، خود را شاگردان امام حسین(ع) می‌دانستند.

حجت‌الاسلام علی‌پناه گفت: وقتی از آنها پرسیده می‌شد چرا چنین اقدامی کردید و چرا زندگی عادی خود را ادامه ندادید، پاسخشان این بود که ما شاگردان امام حسین(ع) هستیم؛ امام ما زیر بار ذلت نرفت، پس چگونه ما زیر بار ذلت برویم؟

وی افزود: این همان روحیه‌ای است که از عاشورا به نسل‌های مختلف منتقل شده است؛ روحیه‌ای که اجازه نمی‌دهد انسان در برابر ظلم و طاغوت تسلیم شود.

امیرالمؤمنین(ع) معیار انتخاب کارگزار را تجربه، وفاداری و صلاحیت می‌دانست

حجت‌الاسلام علی‌پناه در ادامه سخنان خود با اشاره به اهمیت اصالت و شایستگی در انتخاب افراد اظهار داشت: این موضوع تنها یک برداشت شخصی نیست، بلکه در معارف اهل‌بیت(ع) نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

وی با اشاره به عهدنامه مالک اشتر، آن را یکی از اسناد ارزشمند به‌جامانده از امیرالمؤمنین(ع) دانست و گفت: وقتی حضرت علی(ع)، مالک اشتر را به حکومت مصر منصوب کردند، برای او عهدنامه‌ای نوشتند و تأکید کردند که در اداره حکومت نباید بر اساس سلیقه شخصی عمل کند، بلکه باید بر اساس این معیارها و اصول حرکت کند.

این کارشناس دینی افزود: امیرالمؤمنین(ع) در بخشی از این عهدنامه درباره انتخاب کارگزاران حکومت می‌فرمایند که اگر خواستی فردی را برای مسئولیتی انتخاب کنی، سراغ کسی برو که دارای چند ویژگی مهم باشد.

وی ادامه داد: نخستین ویژگی، «تجربه» است؛ یعنی باید سراغ افراد باتجربه رفت. در جامعه اسلامی جای آزمون و خطا کردن در مسئولیت‌های مهم نیست.

حجت‌الاسلام علی‌پناه اظهار داشت: کسی که صرفاً به دلیل داشتن یک مدرک دانشگاهی یا عنوان علمی، بدون داشتن تجربه لازم، مسئولیتی مهم بر عهده بگیرد، ممکن است با آزمون و خطا، سرمایه‌های جامعه و فرصت‌های مردم را از بین ببرد.

وی افزود: ممکن است فردی در یک حوزه تخصص داشته باشد، اما این به معنای آن نیست که برای هر مسئولیتی مناسب است؛ تجربه و شناخت میدان، از ویژگی‌های ضروری مدیران است.

این کارشناس دینی دومین ویژگی مورد تأکید امیرالمؤمنین(ع) را «وفاداری» دانست و گفت: مالک باید سراغ افرادی برود که وفادار باشند؛ چراکه بی‌وفایی یکی از آسیب‌های بزرگ در مسیر اداره جامعه است.

وی با اشاره به ماجرای صلح امام حسن مجتبی(ع) گفت: یکی از مشکلاتی که امام حسن(ع) با آن مواجه شدند، بی‌وفایی برخی از کسانی بود که در کنار ایشان بودند؛ حتی فرمانده‌ای که باید در مسیر امام حرکت می‌کرد، به دشمن نامه نوشت.

حجت‌الاسلام علی‌پناه ادامه داد: وفاداری یک اصل مهم است؛ انسان ممکن است اختلاف نظر داشته باشد، اما نباید در بزنگاه‌ها حقیقت و عهد خود را فراموش کند.

بی‌تفاوتی نسبت به رنج مردم با روح انسانیت سازگار نیست

وی با اشاره به مسئولیت اجتماعی افراد اظهار داشت: انسان اگر از رنج دیگران بی‌تفاوت عبور کند، نمی‌توان نام انسان کامل بر او گذاشت.

این کارشناس دینی با اشاره به حوادث تلخ و شهادت کودکان در جنگ‌ها گفت: وقتی انسان صحنه‌های شهادت کودکان و مظلومان را می‌بیند، نمی‌تواند بی‌تفاوت باشد.

وی افزود: انسان باید نسبت به ظلم حساس باشد و در برابر بی‌عدالتی سکوت نکند؛ چراکه یکی از نشانه‌های ایمان، احساس مسئولیت نسبت به دردهای جامعه است.

وفاداری؛ ویژگی انسان‌های بزرگ

حجت‌الاسلام علی‌پناه با اشاره به نمونه‌هایی از وفاداری در تاریخ گفت: انسان‌های بزرگ حتی در سخت‌ترین شرایط نیز عهد خود را حفظ می‌کنند.

وی با اشاره به ماجرای برخی شخصیت‌های تاریخی اظهار داشت: انسان باید یاد بگیرد که در مسیر حق، اهل وفاداری باشد و منافع شخصی را بر حقیقت ترجیح ندهد.

این کارشناس دینی تأکید کرد: کسی که از یک جریان، یک ملت یا یک آرمان بهره برده است، نباید در زمان سختی‌ها کنار بکشد؛ انسانیت اقتضا می‌کند که انسان در کنار حقیقت بایستد.

مادر، مهم‌ترین رکن شکل‌گیری شخصیت انسان است

حجت‌الاسلام علی‌پناه در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به نقش خانواده در تربیت انسان‌های بزرگ اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین عوامل شکل‌گیری شخصیت انسان، خانواده و به‌خصوص مادر است.

وی با اشاره به جایگاه حضرت زهرا(س) در تربیت امام حسین(ع) گفت: امام حسین(ع) در روز عاشورا وقتی از اصالت خود سخن گفتند، فرمودند چون مادرم فاطمه زهرا(س) است.

وی افزود: این سخن نشان می‌دهد که نقش مادر در شکل‌گیری شخصیت انسان تا چه اندازه مهم است.

این کارشناس دینی ادامه داد: نخستین الگوی مبارزه با ظلم و استکبار در تاریخ اسلام، امیرالمؤمنین علی(ع) است؛ کسی که افتخار یافت بر دوش پیامبر اکرم(ص) قرار گیرد و بت‌های کعبه را بشکند.

حجت‌الاسلام علی‌پناه گفت: امام حسین(ع) با اشاره به مادر بزرگوارشان، حضرت زهرا(س)، به جایگاه تربیتی و معنوی خانواده خود افتخار می‌کنند.

وی افزود: بنابراین بخش مهمی از اصالت انسان به مادر بازمی‌گردد؛ مادری که می‌تواند نسلی بزرگ، شجاع، مؤمن و اهل ایستادگی تربیت کند.

از دامن زن، مرد به معراج می‌رود

وی با اشاره به سخن امام خمینی(ره) درباره نقش مادران اظهار داشت: جمله معروف حضرت امام(ره) که «از دامن زن، مرد به معراج می‌رود»، سخنی دقیق و مطابق با معارف اسلامی است.

حجت‌الاسلام علی‌پناه ادامه داد: در روایات اهل‌بیت(ع) نیز بر تأثیر شیر و تربیت مادر بر شخصیت فرزند تأکید شده است؛ چراکه ویژگی‌های روحی و اخلاقی خانواده در تربیت کودک اثرگذار است.

وی گفت: امام باقر(ع) می‌فرمایند رضاع و شیرخوارگی در شکل‌گیری شخصیت انسان اثر دارد و ویژگی‌های مادر به صورت طبیعی در کودک اثر می‌گذارد.

این کارشناس دینی خاطرنشان کرد: خانواده اصیل، خانواده‌ای نیست که صرفاً ثروت، شهرت یا جایگاه اجتماعی داشته باشد؛ خانواده اصیل خانواده‌ای است که در آن ایمان، اخلاق، معرفت و مادر شایسته وجود داشته باشد.

وی تأکید کرد: بسیاری از بزرگان تاریخ از دامان مادرانی تربیت شدند که شاید امکانات مادی فراوانی نداشتند، اما سرمایه ایمان، معرفت و تربیت صحیح را در اختیار فرزندان خود قرار دادند.



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