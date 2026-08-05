به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلاموالمسلمین حبیبالله فرحزاد در مراسم شب گذشته حرم مطهر بانوی کرامت، با اشاره به ویژگیهای اربعین حسینی اظهارداشت: اربعین از اختصاصات امام حسین(ع) است و زیارت اربعین از نشانههای مؤمن به شمار میرود. کسانی که توفیق حضور در کربلا را ندارند نیز میتوانند با قرائت زیارت اربعین از راه دور از برکات این روز بهرهمند شوند.
وی با بیان جایگاه والای جابر بن عبدالله انصاری، نخستین زائر اربعین، اظهار داشت: جابر با استناد به سخن پیامبر اکرم(ص) تأکید کرد که هر کس گروهی را دوست بدارد با همان گروه محشور خواهد شد و هر کس عمل صالحی را دوست داشته باشد در پاداش آن شریک است؛ از همین رو محبت اهلبیت(ع) و نیت صادقانه در همراهی با آنان انسان را در ثواب و مقام آنان سهیم میکند.
خطیب حرم مطهر همچنین با اشاره به اهمیت نیت در آموزههای دینی تصریح کرد: ارزش اعمال به نیت انسان وابسته است و چهبسا نیت خالص از خود عمل برتر باشد؛ ازاینرو کسانی که آرزوی حضور در کربلا و یاری سیدالشهدا(ع) را در دل دارند، در صورت صدق نیت از پاداش این محبت و دلدادگی بهرهمند خواهند شد.
وی در پایان مؤمنان را به مداومت بر صلوات، انس با زیارت اربعین، تقویت محبت اهلبیت(ع) و بهرهگیری از برکات حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و حضرت ابوالفضل العباس(ع) برای گرهگشایی از مشکلات دعوت کرد.
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