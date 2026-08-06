به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ قیمت نفت روز پنجشنبه با ادامه گمانهزنیها درباره نتایج مذاکرات ایران و عمان و احتمال بازگشایی تنگه هرمز افزایش یافت. بهای نفت برنت با رشد ۴۶ سنتی به ۷۹.۹۱ دلار و نفت خام وستتگزاس اینترمدیت آمریکا با افزایش ۳۶ سنتی به ۷۵.۵۸ دلار در هر بشکه رسید.
همزمان، اظهارات دونالد ترامپ درباره مثبت بودن روند مذاکرات با ایران و احتمال دستیابی به توافق برای بازگشایی تنگه هرمز، بر فضای بازارها اثر گذاشت.
در همین حال، نگرانیها درباره امنیت عرضه انرژی پس از اعلام حملات نیروهای انصارالله یمن به دو نفتکش سعودی در دریای سرخ و خلیج عدن افزایش یافت.
همچنین دادههای شرکت «کپلر» نشان داد تردد کشتیها در تنگه هرمز و بابالمندب بهطور محسوسی کاهش یافته و تنها دو کشتی از تنگه هرمز و یک کشتی از بابالمندب عبور کردهاند؛ آماری که نسبت به روز قبل کاهش قابل توجهی را نشان میدهد.
بازار طلا نیز برای چهارمین جلسه متوالی صعودی بود و قیمت هر اونس طلا در معاملات نقدی با ۰.۲ درصد افزایش به ۴۲۵۴.۹۸ دلار رسید که بالاترین سطح در هفت هفته اخیر محسوب میشود.
قراردادهای آتی طلا در آمریکا نیز با رشد ۰.۲ درصدی به ۴۳۱۲.۸۰ دلار رسید. در مقابل، شاخص دلار اندکی افزایش یافت و احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا در ماه سپتامبر از ۶۷ درصد به ۵۵ درصد کاهش پیدا کرد.
در بازارهای سهام، شاخص «استوکس ۶۰۰» اروپا با رشد ۰.۴ درصدی به رکورد جدیدی رسید، در حالی که شاخص «نیکی» ژاپن با فشار ناشی از افت سهام شرکتهای فناوری، در پایان معاملات ۰.۹ درصد کاهش یافت.
همچنین بورسهای کشورهای حوزه خلیج فارس نیز با امید به پیشرفت روند مذاکرات و کاهش تنشهای منطقهای، معاملات روز گذشته را با رشد به پایان رساندند.
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