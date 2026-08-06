به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «علی شیبان» وزیر بهداشت و محیط زیست دولت صنعاء، تأکید کرد که محاصره عربستان علیه یمن که بیش از ۱۲ سال ادامه داشته است، یک فاجعه انسانی عمدی است که بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن و صعب‌العلاج در یمن را هدف قرار داده است.

شیبان در جریان یک نشست خبری در فرودگاه بین‌المللی صنعاء گفت که محاصره، درمان بیماران را به سفری دشوار تبدیل کرده که برای هزاران نفر از آنان به دلیل کمبود دارو و توقف سفرهای درمانی به خارج از کشور با مرگ پایان می‌یابد.

او افزود که محاصره دیگر تنها مانعی در برابر رفت‌وآمد و سفر نیست، بلکه به عاملی اصلی در فروپاشی نظام سلامت یمن تبدیل شده است. چراکه هزاران بیمار را از دریافت درمان‌های تخصصی خارج از کشور محروم کرده و ورود داروها و تجهیزات پزشکی حیاتی را متوقف ساخته است.

وزیر بهداشت دولت صنعاء همچنین تأکید کرد که هزاران بیمار یمنی همچنان نیازمند سفر برای دریافت خدمات درمانی‌ از جمله پیوند مغز استخوان و کبد، درمان با ید رادیواکتیو، انجام اسکن‌ها و تصویربرداری‌های هسته‌ای و همچنین دسترسی به داروهای نجات‌بخش هستند که در داخل یمن وجود ندارد.

شیبان در ادامه به مشکلات واردات دارو از مسیرهای دریایی به یمن اشاره کرد و گفت: این روند از مسیرهای طولانی و تشریفات پیچیده عبور می‌کند که به دلیل شرایط حمل‌ونقل و نگهداری، موجب فاسد شدن داروها می‌شود. چه کسی به دشمن سعودی حق داده است که مانع دریافت درمان و خدمات پزشکی خارج از کشور توسط یمنی‌ها شود؟

پیام به سازمان ملل

از سوی دیگر، «علی تیسیر» رئیس سازمان ملی حقوق بشری یمن توضیح داد که هدف از برگزاری این نشست، ارسال پیامی به سازمان ملل با تمامی سازوکارهای آن، جامعه جهانی و سازمان‌های بشردوستانه است.

او گفت: اعمال محاصره طولانی‌مدت بر فرودگاه بین‌المللی صنعاء که شریان حیاتی دو سوم جمعیت یمن محسوب می‌شود، بر اساس تمامی توافقنامه‌های بین‌المللی، حقوق بشردوستانه بین‌المللی، قوانین حقوق بشر، حقوق کیفری بین‌المللی، چهار کنوانسیون ژنو و کنوانسیون شیکاگو، یک جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود و در بسیاری موارد به سطح جنایت نسل‌کشی نیز می‌رسد به‌ویژه آنکه صدها هزار بیمار که باید در زمان مناسب داروی مناسب دریافت می‌کردند، جان خود را از دست داده‌اند.

تیسیر افزود که فرودگاه صنعاء پیش از اعمال محاصره به ساکنان ۱۱ استان یمن و حدود ۸۰ درصد از مردم این کشور خدمات ارائه می‌داد.

هیچ توجیهی برای هدف قرار دادن فرودگاه وجود ندارد

«خالد الشایف» مدیر فرودگاه بین‌المللی صنعاء نیز تأکید کرد که هیچ توجیهی برای هدف قرار دادن فرودگاه صنعاء وجود ندارد، زیرا این فرودگاه یک مرکز غیرنظامی و از مهم‌ترین اماکن غیرنظامی است، اما دشمن سعودی آن را با هدف کشتن مردم یمن هدف قرار داده است.

او افزود که فرودگاه صنعاء از نظر فنی و عملیاتی کاملاً آماده پذیرش تمامی پروازهای غیرنظامی است و هیچ دلیل قانونی برای ادامه بسته ماندن و هدف قرار گرفتن آن از سوی تجاوز سعودی وجود ندارد.

الشایف یادآور شد که تمامی قوانین، توافقنامه‌ها و عرف‌های بین‌المللی، بستن فرودگاه‌ها و تأسیسات غیرنظامی را محکوم می‌کنند.

وی همچنین به فاجعه انسانی و بهداشتی ناشی از ادامه محاصره یمن و بسته ماندن فرودگاه توسط متجاوز سعودی، اشاره کرد و گفت که تعداد قربانیان، بیماران و آسیب‌دیدگانی که از سفر برای درمان محروم شده یا تحت تأثیر کمبود دارو و تجهیزات پزشکی قرار گرفته‌اند، از یک میلیون و ۵۰۰ هزار مورد فراتر رفته است.

مدیر فرودگاه صنعاء تأکید کرد: این اقداماتی که تجاوز سعودی در پیش گرفته است، جنایت جنگی کامل محسوب می‌شود و مشمول مرور زمان نخواهد شد.

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