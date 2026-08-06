رژیم صهیونیستی زیر فشار آمریکا ترورهای غزه را متوقف کرد؛ اختلاف بر سر خلع سلاح حماس همچنان پابرجاست

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس گزارش رسانههای عبری، رژیم صهیونیستی پس از فشارهای آمریکا، سیاست جدیدی را در غزه اتخاذ کرده و حملات خود را به مواردی که از آن با عنوان «تهدیدات مستقیم» یاد میکند، محدود کرده است.
همچنین اجرای هرگونه عملیات ترور، مستلزم تأیید رئیس ستاد ارتش این رژیم شده و نیروهای مستقر در غزه دستور یافتهاند تنها در شرایط اضطراری اقدام به حمله کنند.
این تغییر رویکرد پس از انتقادها از نقض مکرر تفاهمات اعلامشده در قاهره صورت گرفت. در همین راستا، مصر، قطر و ترکیه با صدور بیانیهای، نقض توافق آتشبس و تلاش برای تضعیف روند اجرای تفاهمات را محکوم کردند.
همزمان، برخی رسانههای عبری از ارسال پیامهای تند واشنگتن به دولت بنیامین نتانیاهو در پی ادامه حملات به غزه خبر دادند.
با این حال، بنیامین نتانیاهو تأکید کرده است که خروج کامل نیروهای اسرائیلی از غزه را به خلع کامل سلاح حماس و دیگر گروههای مقاومت مشروط میداند. وی مدعی شد دولت آمریکا پیشنویسی در این زمینه ارائه کرده که تلآویو اصلاحاتی بر آن اعمال کرده است.
در مقابل، گروههای مقاومت بر اجرای همان تفاهمات مورد توافق در قاهره و همزمانی روند خروج نیروهای اسرائیلی با آغاز اجرای ترتیبات مربوط به سلاح تأکید دارند.
همزمان، اختلافات داخلی در کابینه رژیم صهیونیستی نیز بر سر این توافق تشدید شده است. برخی وزیران کابینه خواستار بازنگری در مفاد توافق شدهاند و معتقدند که این چارچوب، تضمین کافی برای خلع سلاح مقاومت و تأمین اهداف امنیتی رژیم صهیونیستی فراهم نمیکند.
ناظران معتقدند تلآویو تلاش دارد ضمن پرهیز از تقابل مستقیم با واشنگتن، با طولانی کردن روند مذاکرات، مسئولیت هرگونه شکست احتمالی توافق را متوجه حماس و میانجیها کند.
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