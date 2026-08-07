به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) - ابنا - «دهمین همایش علمی بین‌المللی زیارت اربعین» در کربلای معلی در حال برگزاری است.

مرکز مطالعات و پژوهش‌های کربلاء (مرکز کربلاء للدراسات والبحوث) وابسته به آستان مقدس امام حسین(ع) این کنفرانس علمی را با شعار «زیارت اربعین؛ پیامی تمدنی در عصر تحولات دیجیتال (زیارة الأربعین… رسالة حضاریة فی ظل التحول الرقمی) برگزار می‌کند.

این همایش، با حمایت آیت‌الله شیخ عبدالمهدی الکربلایی (متولی شرعی آستان مقدس حسینی) برپا شده و تعدادی از نهادهای رسمی و دانشگاهی ـ از جمله وزارتخانه‌های آموزش عالی، برنامه‌ریزی، فرهنگ، گردشگری و آثار باستانی عراق ـ در برگزاری آن مشارکت دارند.

محورهای اعلامی دهمین کنفرانس به قرار زیر است:

محور ۱: ابعاد معنوی و فکری زیارت پربرکت اربعین؛

محور ۲: جامعه‌شناسی اربعین؛

محور ۳: پایداری و مدیریت منابع در زیارت اربعین؛

محور ۴: زیرساخت‌های آینده برای زیارت اربعین؛

محور ۵: تحول دیجیتال در زیارت اربعین؛

محور ۶: مدیریت جمعیت با هوش مصنوعی؛

محور ۷: رسانه‌های هوشمند و ارتباطات بین‌المللی؛

محور ۸: اقتصاد زیارت اربعین.

دهمین کنفرانس علمی بین‌المللی زیارت اربعین صبح جمعه ۲۳ صفر ١٤٤٨ هجری قمری (۱۶ مرداد ۱۴۰۵ هجری شمسی – ۶ آگوست ۲۰۲۶ میلادی) در حرم مطهر سیدالشهداء(ع) افتتاح شده و بعدازظهر شنبه ۱۷ مرداد به کار خود پایان خواهد داد.

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