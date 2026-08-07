به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ عصر امروز جمعه، دهمین کنفرانس علمی بین‌المللی زیارت اربعین در صحن مطهر حسینی آغاز شد و دبیرکل آستان مقدس حسینی و جمعی از شخصیت‌های دینی، دانشگاهی و رسمی از کشورهای مختلف جهان در آن حضور داشتند.

عبدالامیر قریشی، مدیر مرکز مطالعات و پژوهش‌های کربلا، در آیت همایش اظهار کرد: زیارت اربعین یک پدیده انسانی استثنایی است که رابطه میان عقیده، انسان و تمدن‌سازی را بازتعریف کرده و از مرزهای جغرافیایی و فرهنگی فراتر رفته و به پیامی جهانی تبدیل شده است که وجدان بشری را مخاطب قرار می‌دهد.

وی از پژوهشگران خواست قوانین موفقیت این پدیده را شناسایی و دانش حاصل از آن را در خدمت انسان و جامعه به کار گیرند.

قریشی با اشاره به حضور بیش از ۳۰۰ شخصیت جهانی در ۹ دوره پیشین کنفرانس‌های علمی بین‌المللی زیارت اربعین گفت: پذیرش ۲۹۰ مقاله علمی در دهمین دوره کنفرانس اربعین، در مقایسه با ۱۴۴ مقاله در دوره نهم، نشان‌دهنده گسترش جامعه پژوهشگران مشارکت‌کننده در این کنفرانس طی سال‌های گذشته است.

وی افزود: تداوم مشارکت استادان دانشگاه‌های موصل و انبار در این کنفرانس از دوره پنجم تا دوره دهم نیز بیانگر گسترش پایه دانشگاهی مطالعات اربعین است.

مدیر مرکز مطالعات و پژوهش‌های کربلا در پایان گفت: این کنفرانس پیشنهاد کرد ارزش‌های معنوی و انسانی زیارت اربعین با همکاری وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و آموزش عالی در برنامه‌های درسی گنجانده شود.

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