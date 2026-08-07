به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ علی الخطیب نایب رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعی لبنان، در خطبه‌های نماز جمعه که در مقر مجلس اعلای اسلامی شیعی در حاره حریک برگزار شد، ضمن اشاره به اربعین حسینی، این مناسبت را نماد زنده نگه داشتن آرمان‌های اصلاح‌طلبانه امام حسین(ع) و مقابله با فساد در امت اسلامی دانست.

وی تأکید کرد نهضت عاشورا حرکتی برای اصلاح جامعه بود و ائمه اطهار(ع) نیز با زنده نگه داشتن این قیام، بر استمرار این اهداف تأکید داشته‌اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پایان دور اخیر مذاکرات میان دولت لبنان و رژیم صهیونیستی، گفت این مذاکرات بدون دستیابی به نتیجه پایان یافت، زیرا اسرائیل بر مواضع خود درباره عدم خروج از مناطق اشغالی پافشاری کرد.

الخطیب همچنین اظهار داشت دولت لبنان امیدوار بود آمریکا بر تل‌آویو برای پیشبرد مذاکرات فشار وارد کند، اما این انتظار محقق نشد و به گفته او، واشنگتن همچنان پرونده لبنان را در چارچوب تحولات گسترده‌تر منطقه و فشار بر جمهوری اسلامی ایران دنبال می‌کند.

نایب رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعی لبنان با هشدار نسبت به حساسیت شرایط پیش‌رو، از همه گروه‌های سیاسی و مردم این کشور خواست از هرگونه تنش و تحریک داخلی پرهیز کنند و حفظ وحدت ملی را در اولویت قرار دهند.

وی تأکید کرد مسئولیت اصلی در این زمینه بر عهده دولت و به‌ویژه رئیس‌جمهور لبنان است و از حاکمیت خواست پس از ناکامی گزینه مذاکرات، گفت‌وگوی فراگیر با همه جریان‌های لبنانی، به‌ویژه مقاومت، را برای دستیابی به راهبردی مشترک در مواجهه با چالش‌های آینده آغاز کند.

الخطیب همچنین با اشاره به تحولات منطقه، خواستار شکل‌گیری سازوکاری مشترک میان کشورهای تأثیرگذار منطقه از جمله عربستان سعودی، مصر، ترکیه، سوریه و جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با تهدیدات رژیم صهیونیستی شد.

وی ضمن ابراز نگرانی از وضعیت سوریه و محکوم کردن حملات و انفجارهای این کشور، از پیشنهاد نبیه بری و شیخ نعیم قاسم برای گشودن صفحه‌ای جدید در روابط بیروت و دمشق استقبال کرد و در پایان نیز از سکوت جامعه جهانی و عملکرد دیپلماتیک دولت لبنان در قبال حملات رژیم صهیونیستی به مناطق جنوبی این کشور به‌شدت انتقاد کرد.

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