هلاکت دو داعشی در منطقه سیده زینب دمشق

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای امنیت داخلی سوریه اعلام کردند که دو عضو گروه تروریستی داعش در منطقه سیده زینب در حومه دمشق، در جریان درگیری با نیروهای امنیتی کشته شدند. این دو نفر در حال آماده‌سازی برای کارگذاری بمب به‌منظور هدف قرار دادن یکی از مراکز دولتی بودند.

نیروهای امنیت داخلی سوریه در بیانیه‌ای اعلام کردند: گشتی وابسته به فرماندهی امنیت داخلی در حومه دمشق، در جریان یکی از گشت‌های شبانه خود، به دو فرد نقاب‌دار در یکی از مسیرهای منتهی به پادگان‌ها و مراکز دولتی در منطقه سیده زینب مشکوک شد.

در ادامه این بیانیه آمده است: دو فرد مظنون هنگام تلاش نیروهای گشتی برای بررسی هویت آنها، به سوی نیروهای امنیتی تیراندازی کردند که در پی آن درگیری مسلحانه‌ای شکل گرفت و در نهایت به هلاکت هر دو نفر انجامید.

نیروهای امنیت داخلی سوریه همچنین اعلام کردند که پس از بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد این دو فرد با گروه تروریستی داعش ارتباط داشته‌اند و در حال آماده‌سازی برای کارگذاری یک بمب به‌منظور هدف قرار دادن یکی از مراکز دولتی بوده‌اند.

بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی همچنین مقادیری مواد منفجره و سلاح را از این دو فرد کشف و ضبط کردند.

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