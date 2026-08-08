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وزیر امور خارجه خطاب به همسایگان: زمان آن فرا رسیده است که به خود متکی باشیم

۱۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۰۵
کد مطلب: 1849935
وزیر امور خارجه خطاب به همسایگان: زمان آن فرا رسیده است که به خود متکی باشیم

وزیر امور خارجه در پیامی خطاب به همسایگان گفت: زمان آن فرا رسیده است که به خود متکی باشیم و برادری واقعی را در پیش گیریم.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سیدعباس عراقچی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به همسایگان نوشت: نیروهای مسلح قدرتمند ایران، آمادگی، توانمندی و اقتدار خود را در برابر پیشرفته ترین نیروی نظامی جهان به اثبات رسانده‌اند.

هنگامی که مسلمانان در کنار یکدیگر متحد و یکپارچه باشند، می‌توانند در برابر هر چالشی که از سوی بیگانگان بدخواه ایجاد می‌شود، با قدرت و قاطعیت ایستادگی کنند.

زمان آن فرا رسیده است که تنها به خود متکی باشیم و برادری واقعی را در پیش گیریم.

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